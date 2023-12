Samsungi Galaxy S24 paradują na oficjalnych renderach

Już tylko niecały miesiąc dzieli nas od oficjalnej prezentacji flagowych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S24. Dzięki pojawiającym się w sieci przeciekom, wiemy o tych urządzeniach już całkiem sporo, znamy również ich wygląd.

Na stronie androidheadlines.com pojawiły się oficjalne rendery (podobno) nadchodzących smartfonów Samsunga, czyli modeli Galaxy S24 (S24+ będzie podobny, tylko większy) oraz Galaxy S24 Ultra. I raczej nikogo nie powinno zdziwić, że niczego nowego się z tych grafik nie dowiemy. Pokazane urządzenia wyglądają niemal dokładnie tak, jak ich poprzednicy, czyli modele Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra.

Projekt nowych koreańskich flagowców zakłada utrzymanie dotychczasowych cech charakterystycznych tych urządzeń, w tym stosowanych również w innych smartfonach Samsunga oddzielonych od siebie obiektywów tylnych aparatów, tworzących swoje indywidualne "wyspy". Wygląda to elegancko i znacznie lżej niż jeden duży moduł, jak u konkurencji.

Większe zmiany mają zajść w Samsungu Galaxy S24 Ultra, który będzie bardziej płaski. Dotyczy to przede wszystkim ekranu oraz, w celu zachowania symetrii, tylnego panelu. Zaokrąglenia na bocznych krawędziach nadal będą obecne, ale będą one znacznie mniejsze.

Specyfikacja również bez niespodzianek

Evan Blass opublikował w serwisie X grafikę pokazującą podstawowe dane techniczne Samsungów Galaxy S24. Wynika z niej, że smartfony te będą miały obudowy odporne na działanie wody i pyłów na poziomie IP68. Nowością w modelu Ultra ma być zastosowanie tytanu w miejsce aluminium. Pod maską ma pracować układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, choć Galaxy S24 oraz Galaxy S24+ na większość rynków mają trafić z Exynosem 2400.

W komplecie znajdziemy również 8 lub 12 GB RAM-u i do 512 GB pamięci masowej, wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości FullHD+ lub QuadHD+ (w zależności od modelu), a także akumulatory o pojemnościach 4000 mAh w S24 (3900 mAh w S23), 4900 mAh w S24+ (4700 mAh w S23+) i 5000 mAh w S24 Ultra (bez zmian).

Dostępność i cena

17 stycznia 2024 roku w San Francisco (USA) odbędzie się wydarzenie Galaxy Unpacked 2024. To właśnie wtedy Samsung oficjalnie zaprezentuje smartfony z serii Galaxy S24, które po tym trafią do globalnej przedsprzedaży. Jeśli chodzi o ceny, to te (przynajmniej w USA) mają pozostać na poziomie cen urządzeń z serii Galaxy S23. Jak będzie w rzeczywistości oraz ile będziemy musieli zapłacić za nowe flagowce w Polsce, tego dowiemy się już za niecały miesiąc.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Android Headline, Evan Blass / X

Źródło tekstu: Android Headlines, Evan Blass / X