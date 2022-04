Bestia RedMagic 7 Pro zadebiutuje globalnie, będzie dostępna dla Polaków

Nubia zapowiada światową premierę smartfonu RedMagic 7 Pro. Ten potężny, gamingowy model wcześniej wszedł do sprzedaży w Chinach, wkrótce wyjdzie poza nie i dostępny będzie także dla Polaków.

RedMagic 7 Pro zadebiutował w Chinach w lutym, a teraz producent zapowiada jego premierę na całym świecie. Ma to nastąpić 12 kwietnia.

Tak jak w przypadku poprzednich modeli RedMagic, sprzedaż w Europie będzie prowadzona poprzez stronę internetową producenta, skąd urządzenie będzie można zamówić do Polski, podobnie jak jest z modelem już dostępnym, czyli podstawowym RedMagic 7.

Zobacz: Nubia RedMagic 7 debiutuje globalnie. Wkrótce do kupienia w Polsce

RedMagic 7 Pro to telefon typowo gamingowy, co zdradza już wygląd obudowy z podświetlanymi elementami. Znajdują się na niej też specjalne przyciski do gier o czułości 500 Hz i reakcji na dotyk 7,4 ms, a wewnątrz umieszczony jest rozbudowany układ chłodzenia z wentylatorem.

Szczególną cechą telefonu jest pozbawiony wycięcia ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080) i odświeżaniem obrazu 120 Hz. Reakcja na dotyk wynosi aż 960 Hz. Pod szkłem wyświetlacza znalazł się aparat do selfie 16 Mpix.

Główna sekcja foto jest dość standardowa: to trzy aparaty 64 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix.

Moc do pracy modelu RedMagic 7 Pro dostarcza chipset Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez nawet 18 GB pamięci RAM LPDDR5. Pamięć wewnętrzna UFS 3.1 sięga z kolei aż 1 TB.

RedMagic 7 Pro kusi również bardzo szybkim ładowaniem. Baterię 5000 mAh można naładować w 15 minut z mocą 135 W. Nie jest jednak pewne, czy poza Chinami nubia zaoferuje dokładnie ten sam układ zasilania (z tym bywa różnie).

W chinach ceny za RedMagic 7 Pro zaczynają się od 4799 junów (ponad 3200 zł), a najlepiej wyposażony model z przezroczystą obudową i 1 TB pamięci kosztuje 7499 juanów, czyli ponad 5000 zł. Ceny w Europie mogą być jeszcze wyższe.

Zobacz: RedMagic 7 Pro ma 18 GB RAM, ładowanie 135 W i podekranowy aparat

Zobacz: Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition oficjalnie. Powstał też wariant AMG Petronas F1

Źródło zdjęć: Nubia