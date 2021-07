Realme Pad - tak będzie wyglądać tablet Realme

Realme szykuje się do kolejnego powiększenia swojej oferty. Tym razem chińska marka szykuje tablet Realme Pad.

Realme to jeden z najszybciej rozwijających się producentów sprzętu mobilnego. Chińska marka wniosła ożywczy powiew do sektora smartfonów i stała się pierwszym naprawdę groźnym rywalem Xiaomi w segmencie telefonów budżetowych. Realme ciągle prezentuje jednak nowe urządzenia. Są w tym gronie tak oczywiste rzeczy, jak inteligentne zegarki, ale znajdziemy też szczoteczki do zębów. Ostatnio donosiliśmy na temat wyglądu laptopa Realme Book. Będzie to pierwszy komputer chińskiej marki.

Nie będzie to jednak jedyny debiut Realme. Niedługo firma zadebiutuje też w segmencie tabletów. Pojawi się bowiem Realme Pad. Teraz poznaliśmy wygląd urządzenia i część jego specyfikacji technicznej. Najprawdopodobniej otrzymamy akumulator o pojemności 7100 mAh. Do sprzedaży trafi najpewniej wersja z 6 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Nie zabraknie miejsca na kartę pamięci. Do premiery ma dojść 12 października. Przewidywana cena wyniesie 23 tysiące indyjskich rupii. To około 1196 złotych. Do Realme zapewne dołączą potem inne firmy należące do BBK Electronics - Vivo i Oppo.

Źródło zdjęć: onleaks, 91mobiles

Źródło tekstu: onleaks, 91mobiles