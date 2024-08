Realme Note 60 - czy telefon za 400 zł ma sens?

Seria Note u Samsunga była kiedyś tą najdroższą, chiński Realme ma zgoła inne podejście. Realme Note 60 to następca 50-tki, która w chwili premiery kosztowała w Polsce zaledwie 399 zł.

Realme Note 60 - cena nadal szokująco niska

Jak podaje serwis Gozmochina, na rynek indonezyjski niebawem wchodzi Realme Note 60, a potwierdza to wyciek całej specyfikacji urządzenia wraz ze zdjęciami (dane udostępnili na Instagramie lokalni sprzedawcy). Cena wyniesie zaledwie 1,399 mln rupii indonezyjskich za wariant 4/64 GB i 1,599 mln rupii za opcję 6/128 GB, a to odpowiednio 347 i 396 zł. Jest więc spora szansa na kolejny hit w Polsce wyceniony poniżej 400 zł.

Duży smartfon za małe pieniądze

Telefon ma 6,74-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+ i całkiem przyjemnym już odświeżaniu 90 Hz. Co warto dodać, ma on technologię umożliwiającą obsługę ekranu w deszczu czy mokrymi palcami, jak i certyfikat odporności na wodę i kurz IP64. Ten ostatni to absolutna rzadkość w tak tanich telefonach.

Główny aparat z 13 Mpix w Realme Note 50 przeszedł w nowym modelu na 32 Mpix, dzięki którym zaoferować ma 10-krotne przybliżenie cyfrowe. Parametry drugiego z modułów nie są jeszcze znane, przy tej cenie może to być jednak jakiś czujnik głębi czy wątły aparat do makro, a i tak będzie OK.

Trudno powiedzieć, czy to kontrolowany przeciek, czy zwyczajne niedopatrzenie, ale wiemy już niemal wszystko jeszcze przed premierą.

A do tego metalowa ramka

Co bardzo pozytywnie zaskakuje, producentowi udało się zmieścić w tym budżecie metalową ramkę telefonu — to również rarytas w tym segmencie cenowym. Wnętrze natomiast nie zmienia się jakoś specjalnie, sercem urządzenia jest budżetowy chipset Unisoc T612, a do tego mamy wspomniane wyżej 4 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej.

Smartfon ma czytnik linii papilarnych umieszczony z boku obudowy, a jego akumulator ma słuszną pojemność 5000 mAh. I tylko to ładowanie 10 W nie rozpieszcza. Telefon odblokować można też twarzą z użyciem aparatu do selfies o matrycy 5 Mpix.

I tak wracając do pytania zadanego w tytule, w tej cenie i z tą specyfikacją, może i ma sens.

Zobacz: Realme 13 Pro+ ujawnia tajemnice. Tak wygląda przezroczysta wersja

Zobacz: Realme GT 6. Jestem w szoku, to naprawdę jest pogromca flagowców (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Instagram

Źródło tekstu: Gozmochina, oprac. wł