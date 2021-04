Realme sprzedał w 10 sekund smartfony GT Neo warte 100 milionów juanów

Firma Realme pochwaliła się w serwisie Weibo.com bardzo dobrą sprzedażą nowego flagowca, modelu GT Neo. W 10 sekund producent osiągnął przychód w wysokości 100 milionów juanów.

W Chinach odbyła się dzisiaj pierwsza sprzedaż smartfonu Realme GT Neo. To najnowszy flagowiec tej marki, w którego wnętrz zamiast Snapdragona 888, jak w Realme GT 5G, pracuje MediaTek Dimensity 1200. Urządzenie ma 6,43-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FullHD+, a także cztery aparaty fotograficzne, w tym trzy z tyłu (główny o rozdzielczości 64 Mpix). Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4500 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Realme UI 2.0.

Nowy smartfon został bardzo dobrze przyjęty, o czym świadczy poziom sprzedaży. Wystarczyło 10 sekund, by sprzedały się urządzenia o wartości 100 milionów juanów (58,6 mln zł). Chiński producent nie podał, ile sztuk smartfonów to oznacza, ale uwzględniając, że średnia cena trzech konfiguracji pamięci (6/128 GB, 8/128 GB i 12/256 GB) wynosi w przybliżeniu 2000 juanów, przekłada się to na około 20 tysięcy urządzeń, czyli 2 tysiące smartfonów na sekundę.

Źródło tekstu: Realme (Weibo.com)