Realme C67 z aparatem 108 Mpix w Polsce. Znamy datę premiery

Realme C67 jest coraz bliżej Polski. Firma zdradziła już datę premiery telefonu, który ma łączyć aparat 108 Mpix z przystępną ceną.

Realme C67 w wersji 4G miał swoją premierę w Indiach, w grudniu 2023 roku. Od pewnego czasu firma zapowiada debiuty na innych rynkach, w tym w Polsce. U nas telefon zostanie zaprezentowany 6 lutego 2024 r.

Cena za Realme C67 nie została oficjalnie potwierdzona, ale dzięki widocznej przez jakiś czas (już zdjętej) stronie produktowej tego modelu w sklepie internetowym sieci RTV Euro AGD wiemy, że będzie kosztował 1099 zł.

Z zapowiedzi Realme wynika, że C67 otwiera nowy rozdział w kategorii telefonów „entry level”, czyli dostępnych na każdą kieszeń. Producent podał w komunikacie prasowym, że zaoferuje najnowszy model „bez plastikowego wspornika pod ekranem, co jest cechą projektową zwykle zarezerwowaną dla flagowych urządzeń”.

Jednak nie tylko niska cena ma być wyróżnikiem Realme C67. Producent zachwala, że jest to „Nowy Mistrz” fotografii. Wysokiej jakości (w swojej klasie) zdjęcia ma zapewnić aparat 108 Mpix (f/1,75) z 3-krotnym zoomem matrycowym. Jego pracę będzie wspierać czujnik głębi 2 Mpix (f/2,05). Z przodu znalazł się aparat 8 Mpix.

Smartfon Realme C67 ma płaską obudowę (7,59 mm) i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: zielonej i czarnej. Uwagę zwraca spory ekran IPS o przekątnej 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz.

Realme C67 przynosi także nowość dla całej serii Realme C – jest to pierwszy, należący do niej telefon z układem firmy Qualcomm. Wcześniej były to mniej cenione jednostki Unisoc i MediaTek. W C67 moc do pracy dostarcza Snapdragon 685 ze wsparciem 8 GB pamięci RAM. Na dane i aplikacje użytkownik otrzymuje 256 GB pamięci wewnętrznej.

Energię do pracy Realme C67 dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 33 W, a całością dyryguje Android 13 z nakładką Realme UI.

