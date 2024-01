Nubia Neo 5G debiutuje w Polsce. To smartfon dla oszczędnych graczy

Firma ZTE wprowadziła na polski rynek gamingowy smartfon dla oszczędnych. Nubia Neo 5G świetnie wygląda i można ją kupić za mniej niż 1000 zł.

ZTE Nubia Neo 5G to efektownie prezentujący się smartfon, który już na pierwszy rzut oka ukazuje swój gamingowy charakter. Na tylnym panelu urządzenie ma futurystyczne, częściowo transparentne wykończenie, co ma nawiązywać do topowych Nubii z gamingowej serii Redmagic. Smartfon ma przy tym tylko 7,98 mm grubości i waży 192 g, co ma zapewnić odpowiednią ergonomię i komfort obsługi. Z przodu znalazł się 6,6-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1080 x 2408 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz.

Wewnątrz obudowy pracuje układ Unisoc T820, produkowany w technologii 6 nm i zawierający 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu z częstotliwością do 2,7 GHz. W komplecie mamy też 8 GB RAM-u, z możliwością rozszerzenia o 10 GB pamięci wirtualnej, a także 256 GB przestrzeni na dane. Ta ostatnia przyda się między innymi na zdjęcia z wbudowanych aparatów fotograficznych. Główna jednostka z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix, a towarzyszy jej dodatkowy aparat o rozdzielczości 2 Mpix. Aparat do selfie ma rozdzielczość 8 Mpix.

Nubia Neo 5G pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z preinstalowanymi aplikacjami Google (Chrome, Gmail, Mapy itp.) oraz dostępem do aplikacji w Sklepie Play. Urządzenie oferuje także nowoczesne funkcje łączności, w tym przede wszystkim obsługę sieci 5G, co powinno się przełożyć na płynne surfowanie po Internecie oraz komfort gry online. Smartfon oferuje również łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 i NFC. Jest też dual SIM.

W swoim wnętrzu Nubia Neo 5G ma wielowarstwowy system odprowadzania ciepła w postaci specjalnych warstw otaczających nagrzewające się podzespoły (głownie procesor) i wykonanych przy użyciu materiału z dodatkiem grafenu. System zapobiega przegrzewaniu się procesora i zacięciom spowodowanym takim przegrzaniem. Jest to proste rozwiązanie, stosowane także w topowych smartfonach producenta z serii RedMagic. Z kolei za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 22,5 W.

Dostępność i cena

Gamingowa Nubia Neo 5G jest dostępna w Polsce w dwóch kolorach: żółtym i czarnym. Można ją znaleźć w sklepie producenta na stronie zteshop.pl oraz w sieci x-kom, gdzie kosztuje 899 zł.

Źródło zdjęć: ZTE

Źródło tekstu: ZTE