Realme C65 5G wygląda jak flagowiec, a kosztuje grosze

Zadebiutował Realme C65 5G – być może najtańszy na rynku smartfon z 5G. Nowość kusi wyglądem jak ze znacznie droższych modeli.

Realme nie wykazuje się konsekwencją w oznaczaniu telefonów. Chociaż pod koniec roku premierę miał smartfon Realme C67, to seria Realme C65 trafiła do portfolio producenta dopiero teraz. Na początku kwietnia reprezentował ją nowy model z 4G, a dziś producent ogłosił debiut lepiej wyposażonej wersji Realme C65 5G.

Aparatem przypomina flagowca

Zgodnie z ostatnim trendem wśród producentów, Realme umieściło na tyle obudowy (odporność IP54, grubość 7.89 mm) duży, okrągły moduł fotograficzny, który rozmiarami i ozdobnymi detalami udaje sekcję aparatów jak z flagowców. Oczywiście nie ma się czym ekscytować – Realme C65 5G to budżetowy smartfon średniej klasy, więc niczym nie zaskakuje. Sekcję aparatów tworzy główna jednostka 50 Mpix (Samsung JN1, f/1.8), której pomaga niewymieniony nawet w specyfikacji aparat do głębi, a z przodu, w okrągłym wycięciu ekranowym znalazł się aparat 8 Mpix (OmniVision OV08D10, f/2.0).

Ekran raczej nie spodoba się wymagającym użytkownikom – to matryca IPS o przekątnej 6,67 cala i skromnej rozdzielczości HD+ (1604 x 720), z odświeżaniem do 120 Hz i jasnością sięgającą 625 nitów. Także i w tym modelu znalazła się Mini Kapsuła 2.0, czyli dodatkowy obszar powiadomień obok przedniego aparatu.

Moc do pracy dostarcza budżetowy układ MediaTek Dimensity 6300 (6 nm, CPU do 2,4 GHz, GPU Mali-G57 MC2, AnTuTu: 409 464), któremu pomaga do 6 GB pamięci RAM LPDDR4x. Pamięć wewnętrzna UFS 2.2 dostępna jest w wariantach 64 i 128 GB.

Realme C65 5G zapewnia łączność 5G Dual SIM we wszystkich stosowanych pasmach, pozwalającą osiągnąć prędkość pobierania do 3,27 Gb/s. Producent chwali się zastosowaniem anteny 360°, która ma zapewniać lepszy odbiór sygnału sieci.

W specyfikacji znajdziemy też Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, a za lokalizację odpowiadają systemy GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS. Na obudowie znalazło się też miejsce na wyjście audio 3,5 mm oraz boczny czytnik linii papilarnych. Przycisk zasilania Dynamic Button pozwala przypisać dodatkowe funkcje.

Akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany jest z mocą tylko 15 W. Wszystkim dyryguje Android 14 z Realme UI 5.0.

Realme C65 5G nie zaskakuje może specyfikacją, ale ma kilka cech, które mogą zainteresować nabywców. Smartfon dostępny jest w kolorach zielonym i czarnym, a jego cena w Indiach, gdzie zadebiutował, zaczyna się od równowartości 507 zł za model 4/64 GB.

Ceny są więc bardzo niskie, nie wiadomo jednak, czy i kiedy Realme C65 5G trafi do Polski. Na razie w naszym kraju jest dostępny również całkiem nowy telefon Realme C67.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Opracowanie własne