Realme GT Neo6 SE z ekranem 6000 nitów. To nowy pogromca średniaków

Realme GT Neo6 SE doczekał się oficjalnej premiery. Smartfon ma niezłą specyfikację, a jego ceny zapowiadają się kusząco. Jednym słowem do gry wkracza się kolejny „zabójca średniaków”.

Producenci smartfonów wciąż mocno walczą o średni segment, wprowadzając na rynek smartfony relatywnie niedrogie, ale jednocześnie – coraz lepiej wyposażane, Taki jest też Realme GT Neo6 SE, który w Chinach dostępny będzie od 17 kwietnia za kwotę mniejszą niż równowartość 1 tys. zł. Tanio, a sprzęt ma parę bardzo mocnych atutów jak model dwa razy droższy.

Realme GT Neo6 SE będzie przebojem

Realme GT Neo6 SE został wyposażony w wyprodukowany przez BOE, duży ekran AMOLED LTPO o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1.5K (2780 x 1264), który wyróżnia się rekordową na rynku szczytową jasnością 6000 nitów (w treściach HDR). Maksymalne odświeżanie wyświetlacza sięga 120 Hz, nie zabrakło ściemniania PWM na poziomie 2160 Hz. Producent obiecuje 100% pokrycia gamy kolorów DCI-P3. Z zewnątrz ekran osłania flagowe szkło Gorilla Glass Victus 2, znalazł się też na nim czytnik linii papilarnych.

Moc do pracy Realme GT Neo6 SE dostarcza Snapdragon 7+ Gen 3, czyli zaprezentowany w marcu, najnowszy układ Qualcomma średniej klasy. Jest to jednostka w litografii 4 nm TSMC z rdzeniem Prime (Cortex-X4) o taktowaniu 2,8 GHz i grafiką Adreno 732 o z zegarem 950 MHz. Pamięć RAM (do 16 GB) wykonana jest w standardzie LPDDR5X, wewnętrzna (do 512 GB) to UFS 4.0, więc na szybkość działania na pewno nie będzie można narzekać.

Realme GT Neo6 SE jest też bogato wyposażony komunikacyjnie. Zapewnia łączność 5G w Dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ma też emiter podczerwieni i solidny zestaw modułów pozycjonowania: GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a), Beidou (B1I+B1C+B2a) i QZSS (L1+L5). Smartfon ma głośniki stereo z Hi-Res Audio, nie ma jednak wyjścia 3,5 mm.

Sekcja foto Realme GT Neo6 SE jest nieco skromniejsza, ale powinna zadowolić większość użytkowników. Główny aparat wykorzystuje matrycę 50 Mpix (Sony IMX882), ma stabilizację OIS i przysłonę f/1,8. Druga jednostka, szerokokątna, ma rozdzielczości 8 Mpix (IMX355, 112°, f/2.2). Z przodu znalazł się aparat selfie 32 Mpix (Sony IMX615, f/2,45).

Pod obudową znalazła się dość typowa bateria 5500 mAh z bardzo szybkim ładowaniem 100 W SuperVOOC. Smartfonem zarządza Android 14 z interfejsem Realme UI 5.

Obudowa Realme GT Neo6 SE ma wymiary 162 x 75,1 x 8,65 mm, masę 191 g i jest odporna na pył i wodę zgodnie z normą IP65.

Realme GT Neo6 SE: dostępność i ceny

Realme GT Neo6 SE będzie sprzedawany w Chinach od 17 kwietnia. Ceny zapowiadają się obiecująco:

8 GB + 256 GB – 1799 juanów, czyli ok. 990 zł ,

, 12 GB + 256 GB – 1999 juanów, czyli ok. 1100 zł ,

, 16 GB + 256 GB– 2199 juanów, czyli ok. 1210 zł ,

, 16 GB + 512 GB– 2499 juanów, czyli ok. 1375 zł.

Poza Chinami ceny będą oczywiście wyższe, ale u nas mogłyby się szacunkowo zmieścić w przedziale 1300-1800 zł. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy Realme GT Neo6 SE trafi na inne rynki.

