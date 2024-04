Realme Note 50 już w Polsce. Jego cena jest absurdalnie niska

Do Polski trafił Realme Note 50, jeden z najtańszych smartfonów dostępnych na rynku. Czy warto takim sprzętem zawracać sobie głowę? Dla wielu Polaków to może być dobra opcja.

Jakiś czas temu firma Realme zapowiadała, że zamierza zwiększyć swój udział na globalnych rynkach, wypuszczając na nie budżetowe modele smartfonów na każdą kieszeń. Zaprezentowany w styczniu Realme Note 50 był pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji tej strategii. Bardzo tani telefon wszedł na początku do sprzedaży na Filipinach, gdzie w przeliczeniu kosztował około 250 zł. W końcu dotarł też na nasz rynek. W Polsce zgodnie z oczekiwaniami jego cena jest wyższa, ale i tak pozostaje bardzo atrakcyjna – przynajmniej dla tych, którzy po prostu poszukują smartfonu głównie do dzwonienia i podstawowych zastosowań.

W Polsce Realme Note 50 kosztuje 399 zł. Można go już kupić w sieciach sklepów z elektroniką, w wersji niebieskiej i czarnej.

Realme Note 50 – czym kusi?

Realme Note 50 jest wyposażony w ekran LCD o przekątnej 6,74 cala w rozdzielczości HD+ (720 x 1600, 260 ppi) z odświeżaniem 90 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 560 nitów. Ciekawym elementem jest mini kapsuła, czyli znany z innych telefonów Realme obszar powiadomień po obu stronach przedniego aparatu.

Pod maską Realme Note 50 znajduje się budżetowy układ Unisoc T612 (12 nm, GPU Mali-G57, 245 343 punkty w teście AnTuTu). Niestety, na polskim rynku oferowany jest najskromniejszy wariant pamięciowy z 3 GB RAM LPDDR4X i 64 GB pamięci wewnętrznej – za to wersja z 4 GB RAM nie jest dostępna. Pamięć wewnętrzną można rozbudować za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB, a RAM rozszerzyć wirtualnie do 6 GB.

Sekcja foto jest wyjątkowo skromna – z tyłu znalazł się aparat 13 Mpix (f/2,2) z dodatkowym czujnikiem głębi, a zdjęcia selfie zrobimy w rozdzielczości 5 Mpix.

Realme Note 50 zapewniają łączność 4G Dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0. Zabrakło jednak NFC. Telefon ma ponadto wyjście audio 3,5 mm, port USB-C, boczny czytnik linii papilarnych, a obudowa zapewnia odporność na pył i zachlapania zgodnie z normą IP54. Telefon wyróżnia się niewielką grubością 7,9 mm, waży 186 g.

Akumulator o pojemności 5000 mAh zasilany jest z mocą zaledwie 10 W. Wszystkim zarządza Android 13 z interfejsem Realme UI T Edition.

