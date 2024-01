Realme Note 50 oficjalnie potwierdzony. Będzie też Realme Note 1

Realme Note zadebiutuje w styczniu. Krążące w sieci plotki znalazły już swoje potwierdzenie, a producent ogłosił zbliżającą się premierę nowej serii. Będzie to budżetowy model Realme Note 50, ale na tym nie koniec – nadciąga też lepiej wyposażony Realme Note 1.

Pierwsze, nieoficjalne doniesienia o Realme Note 50, czyli modelu z nowej serii smartfonów chińskiej marki, zaczęły krążyć w sieci na początku stycznia. Dziś producent uciął spekulacje i oficjalnie zapowiedział premierę kolejnej linii produktowej.

O zbliżającym się wydarzeniu wypowiedział się CEO realme, Sky Li. W liście do sympatyków marki jej szef zapowiedział poszerzenie portfolio produktów zarówno w segmencie premium, jak i budżetowym. Do pierwszej będzie należał nowy Realme GT, tę drugą reprezentować ma nowy Realme Note 50.

Narodziny serii Note to nie tylko wprowadzenie produktu i wyraz ambicji zwiększenia naszego udziału w rynku, to odpowiedź na wyzwania i oczekiwania, które przyniesie przyszłość

– stwierdza w liście otwartym Sky Li.

Realme Note 50 ma należeć do segmentu poniżej 100 dolarów, czyli będzie kosztował mniej niż 400 zł. Sky Li przekonuje, że nowy smartfon pozwoli zwiększyć udział w rynku i umocnić na niej pozycję Realme.

Premiera Realme Note 50

Zapowiedź Realme Note 50 znalazły się także w mediach społecznościowych marki. Z plakatów wynika, że premiera odbędzie się 23 stycznia 2024 r. i dzień później telefon wejdzie już do sprzedaży na wybranych rynkach. Debiut serii Note potwierdził też polski oddział Realme, co sugeruje, że telefon trafi też do naszego kraju.

Firma ujawniła też część specyfikacji, a dodatkowe dane znane są z przecieków. Wynika z nich, że Realme Note 50 tu jeszcze bardziej uproszczony model Realme C51. Jest to telefon z ekranem IPS 90 Hz o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości HD+.

Obudowa o grubości 7,99 mm zapewnia odporność na pył i zachlapanie IP54, na tylnej części urządzenia widać trzy oczka, gdzie znajdą się dwa aparaty: 13 Mpix i 0,8 Mpix oraz doświetlenie LED. Przedni aparat ma 5 Mpix. Moc do pracy dostarczy budżetowy układ Unisoc T612 z towarzyszeniem 4 GB pamięci RAM, a energię – akumulator 5000 mAh z zasilaniem 10 W. Całością ma zarządzać Android 13 z Realme UI T Edition.

Realme Note 1 jest lepiej wyposażony

Poza zapowiedziami taniego Realme Note 50 w sieci pojawiły się też nieoficjalne informacje o Realme Note 1, innym telefonie z nowej linii. Ze zdjęcia z prezentacji telefonu wynika, że jest to już znacznie ciekawsza konstrukcja, która ma konkurować z Redmi Note 13 czy Infinix Note 30.

Realme Note 1 to telefon z ekranem OLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości Full HD+ 120 Hz. Jego sercem jest układ Dimensity 7050. Smartfon otrzymał też potrójny aparat tylny 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix oraz przedni 16 Mpix, akumulator 5000 mAh z ładowaniem 67 W oraz głośniki stereo.

Premiera Realme Note 1 również może odbyć się 23 stycznia 2024.

