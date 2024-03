Snapdragon 7+ Gen 3 już oficjalnie. Otrzyma go OnePlus Nord 4

W portfolio mobilnych układów firmy Qualcomm zadebiutował nowy SoC – Snapdragon 7+ Gen 3. Już wkrótce jednostka trafi do dobrze wyposażonych smartfonów OnePlus, Realme oraz Sharpa.

W poniedziałek firma Qualcomm pokazała nowy układ Snapdragon 8s Gen 3, ale to nie koniec nowości tego producenta. Tuż przed zbliżającymi się premierami smartfonów ze średniej półki prezentacji doczekał się Snapdragon 7+ Gen 3, czyli rozwinięcie znanego już układu SD 7 Gen 3.

Snapdragon 7+ Gen 3 przynosi AI na urządzeniu

Snapdragon 7+ Gen 3 zbudowany jest w procesie technologicznym 4 nm TSMC, z ośmioma rdzeniami CPU w trzech klastrach 1+4+3. Najszybszy, maksymalnie wydajny (Prime) rdzeń Cortex-X4 taktowany jest na 2,8 GHz, towarzyszą mu cztery rdzenie Cortex-A720 o taktowaniu 2,6 GHz oraz trzy energooszczędne Cortex-A520 z zegarem 1,9 GHz.

Poza nieco wyższym taktowaniem istotną zmianą jest wykorzystanie głównego rdzenia Prime jak z flagowej serii 8, gdy w modelu bez plusa był to Cortex-A715. Chociaż Qualcomm nie podał jeszcze wszystkich szczegółów specyfikacji, w tym GPU, przekonuje, że nowa jednostka zapewni 15% wzrost wydajności procesora CPU i o 45% wyższą wydajność grafiki. Jednocześnie układ ma się wykazywać o 5% większą oszczędnością energii.

Z komunikatu Qualcomma wynika, że Snapdragon 7+ Gen 3 przygotowany jest do przetwarzania grafiki 3D w grach na poziomie komputera, choć producent nie pochwalił się sprzętowym ray-tracingiem. Wysoki poziom rozgrywki mają gwarantować rozwiązania Snapdragon Elite Gamingm Game Post Processing Accelerato oraz Adreno Frame Motion Engine 2.0.

Istotną nowością jest wprowadzenie do serii Snapdragon 7 obsługi generatywnej sztucznej inteligencję bezpośrednio na urządzeniu, co było dotąd domeną serii 8. Dzięki temu Snapdragon 7+ Gen 3 zapewni wydajne działanie popularnych modeli językowych (LLM), takich jak Llama 2, Gemini Nano i Baichuan-7B.

Nowy układ jest też pierwszym reprezentantem serii, który zapewnia łączność Wi-Fi 7 ze wsparciem HBS (High Band Simultaneous). Odpowiada za to platforma FastCoccent 7800. natomiast obsługę 5G w nowej specyfikacji 3GPP Release 17 gwarantuje modem Snapdragon X63. Pozwoli to na pobieranie danych w sieciach 5G o prędkości do 4,2 Gb/s.

Smartfony ze Snapdragonem 7+ Gen 3 powinny się też wykazać w fotografii dzięki zastosowaniu 18-bitowego kognitywnego procesora obrazu ISP Spectra wpierającego matryce o rozdzielczości do 200 Mpix. Semantyczna segmentacja pozwoli aparatom na skuteczne rozpoznawanie za pomocą AI warstw obrazu i selekcję obiektów jak twarze, włosy, ubrania czy niebo).

Za wysoką jakość bezstratnego dźwięku bezprzewodowego Bluetooth mają odpowiadać rozwiązania Snapdragon Sound i Qualcomm aptX Adaptive Audio.

Z zapowiedzi Qualcomm wynika, że już wkrótce nowy układ zadebiutuje w telefonach OnePlus, Realme i Sharp. Jednym z pierwszych będzie OnePlus Ace 3V, czyli OnePlus Nord 4.

