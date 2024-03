OnePlus szykuje premierę na prima aprilis. To OnePlus Nord CE4

OnePlus zapowiedział premierę nowego smartfonu. Wiadomo już na pewno, że będzie to OnePlus Nord CE4.

W ostatnich dniach w sieci pojawiło się sporo spekulacji na temat nowych smartfonów marki OnePlus. Wymieniany był między innymi OnePlus Nord 4, który według niektórych źródeł miałby mieć oznaczenie Nord 5.

Zobacz: OnePlus Nord 5: tak wygląda nowy wymiatacz

Te dywagacje wciąż pozostają w sferze plotek, za to mamy pewnik – następny nowy telefon marki to OnePlus Nord CE4. Firma zapowiedziała jego premierę na 1 kwietnia 2024 roku, ujawniając wygląd telefonu, a także zastosowany w nim układ SoC – jest to Snapdragon 7 Gen 3. To jedna z najnowszych jednostek Qualcomma, wykonana w litografii 4 nm, z rdzeniami CPU o taktowaniu do 2,63 GHz oraz grafiką Adreno 720. Ten sam układ znalazł się tylko w kilku smartfonach, w tym w Honor 100.

Ujawniony przez producenta tył modelu OnePlus Nord CE4 nieco różni się od poprzednika, czyli Norda CE3. Z tyłu w sekcji foto widać trzy oczka, choć znajdują się tam tylko dwa aparaty oraz doświetlenie LED. Elementy te umieszczone na lekko wystającej wyspie o kształcie pigułki. Na zaokrąglonej obudowie widać też wylot dodatkowego głośnika stereo oraz emiter podczerwieni. Dostępne będą dwie wersje kolorystyczne – szara Dark Chrome i zielona Celadon Marble.

OnePlus więcej nie ujawnił, ale z nieoficjalnych doniesień wynika, że OnePlus Nord CE4 ma ekran OLED 6,7 cala 120 Hz, aparaty 50 Mpix (OIS) i 8 Mpix, akumulator 5000 lub 5500 mAh z ładowaniem 80 W, a wszystkim zarządza Androida 14. Jeżeli te dane się potwierdzą, otrzymamy całkiem przyzwoitego średniaka.

OnePlus Nord CE4 na początek zadebiutuje w Indiach i nie wiadomo jeszcze, jakie są plany producenta na sprzedaż globalną, a zwłaszcza w Polsce. Poprzednią generację reprezentował u nas jeszcze inny model – OnePlus Nord CE3 Lite.

Zobacz: Xiaomi Poco X6 Neo będzie hitem. Premiera tuż za rogiem

Zobacz: Galaxy A35 5G i A55 5G zaprezentowane. Samsung rozdaje prezenty w przedsprzedaży

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: Opracowanie własne