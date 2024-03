Xiaomi Poco X6 Neo będzie hitem. Premiera tuż za rogiem

Wraz z rosnącą popularnością 5G producenci kładą coraz większy nacisk na tanie smartfony pozwalające cieszyć się zaletami tej technologii. Niedawno zadebiutował niedrogi Realme 12 5G, a teraz Xiaomi szykuje swoją odpowiedź – POCO X6 Neo.

Jak wynika z zapowiedzi indyjskiej centrali marki POCO, model POCO X6 Neo zostanie zaprezentowany 13 marca 2024. Jego cena ma wynosić około 17 tys. rupii, czyli 810 zł. Jeżeli smartfon trafi też do Europy, to jego cena będzie oczywiście nieco wyższa.

