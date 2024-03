Snapdragon 8s Gen 3 zadebiutował. To odchudzona wersja flagowca

Firma Qualcomm zaprezentowała nowy układ Snapdragon 8s Gen 3. To dość nietypowe połączenie komponentów z flagowych jednostek drugiej i trzeciej generacji.

Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) to uzupełnienie serii mobilnych układów firmy Qualcomm, stworzone z myślą o dobrze wyposażonych smartfonach ze średniej półki. W uproszczeniu mówiąc, jednostka łączy cechy topowych układów starszej i nowszej generacji, czyli Snapdragona 8 Gen 2 i Snapdragon 8 Gen 3, choć znalazło się tez kilka dodatkowych usprawnień.

Jak szybki jest Snapdragon 8s Gen 3?

Snapdragon 8s Gen 3 jest wykonany w procesie 4 nm TSMC i składa się z ośmiu rdzeni w klastrach 1+4+3. Główny, o największej wydajności to Cortex-X4 o taktowaniu obniżonym do 3 GHz (SD 8 Gen 3 ma 3,3 GHz), cztery kolejne to Cortex-A720 z zegarem 2,8 GHz, natomiast energooszczędne rdzenie Cortex-A520 działają z szybkością 2 GHz.

Za przetwarzanie grafiki odpowiada GPU Adreno 735, która prawdopodobnie zaoferuje jeszcze mniej mocy niż Adreno 740 ze Snapdragona 8 Gen 2. Nie zabrakło jednak wsparcia dla sprzętowego ray tracingu (z ograniczeniami), a komfort grania mają zwiększać rozwiązania jak Adreno Frame Motion Engine 2.0, zwiększające liczbę klatek na sekundę bez zwiększenia poboru energii, czy też Snapdragon Game Super Resolution, podwyższające rozdzielczość obrazu.

Nowy układ Qiualcomma przygotowany jest do współpracy z pamięcią RAM do wielkości 24 GB, w standardzie LPDDR5x z taktowaniem 4200 MHz, a także wewnętrzną UFS 4.0, obsługuje też USB 3.1 Gen 2.

Snapdragon 8s Gen 3 może współpracować z ekranami o rozdzielczości do QHD+ z odświeżaniem 144 Hz lub 4K w 60 Hz. Nie zabrakło też wsparcia dla zmiennego odświeżania w zakresie od 1 Hz do 240 Hz.

Za obsługę funkcji sieciowych odpowiada modem Snapdragon X70, czyli starszej generacji. Producent przekonuje jednak, że jego możliwości są teraz większe niż w Snapdragonie 8 Gen 2, ponieważ obsługuje nowszą specyfikację 5G 3GPP Release 17 oraz dodatkowe funkcje oszczędzania energii. Poza wsparciem dla 5G o maksymalnej prędkości pobierania 5 Gb/s nowy SoC zapewnia też łączność w standardzie Wi-Fi 7.

Snapdragon 8s Gen 3: nagrywanie wideo tylko 4K

Wyraźne ustępstwo wydajnościowe widać w module kamery. Snapdragon 8s Gen 3 pozwoli na współpracę z aparatem o rozdzielczości 108 Mpix z wykorzystaniem Zero Shutter Lag lub trzema do 36 Mpix, a maksymalna rozdzielczość przetwarzanego obrazu sięga 200 Mpix.

Wideo HDR będzie można nagrywać z maksymalną rozdzielczością tylko 4K przy 60 kl./s lub 1080p w 240 kl./s. Z drugiej strony połączenie 18-bitowego procesora obrazu ISP oraz jednostki Hexagon NPU zwiększa możliwości aparatu, by pracował w trybie ciągłej dostępności, co przyspieszy odblokowywanie twarzy czy skanowanie kodów QR w locie.

Snapdragon 8s Gen 3 otrzymał też zestaw funkcji przetwarzania generatywnej sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu, na podobieństwo Snapdragona 8 Gen 3. Nowy układ zapewni działanie modeli językowych Llama 2, Gemini Nano czy Baichuan-7B. Układ poradzi sobie z modelami o maksymalnie 10 miliardach parametrów.

Nowy układ Qualcomma już wkrótce trafi do pierwszych smartfonów – wśród nich wymienia się modele Xiaomi Civi 4 Pro, iQOO Z9 Turbo czy Realme GT Neo 6.

