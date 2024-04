Moto G64 5G już nadciąga. Premiera 16 kwietnia

Motorola zapowiada premierę nowego smartfonu z popularnej serii Moto G. Tym razem chodzi o Moto G64 5G. Premiera już w kwietniu.

Motorola wprowadziła już kilka smartfonów z najnowszej generacji serii Moto G, w tym Moto G54 i Moto G84. Choć do ich debiutu doszło w zeszłym roku, to teraz firma zapowiedziała premierę jeszcze jednego telefonu z tej serii, umieszczonego między tymi dwoma modelami – ma to być Moto G64 5G.

Numeracja G6x dość rzadko pojawiała się dotąd w serii Moto G, a ostatni taki telefon to Moto G62 z 2022 roku. Nowy model stanowi więc pewne zaskoczenie. Producent już oficjalnie zapowiedział, że wprowadzi Moto G64 5G do sprzedaży. Nastąpi to 16 kwietnia. Na początek smartfon zadebiutuje w Indiach i choć nie wiadomo nic oo światowej premierze, niewykluczone, że jeszcze wiosną nowa motka trafi także na nasz kontynent.

Zobacz: Motorola Moto G84 5G: test udanego średniaka z popularnej serii

Moto G64 5G: wszystko, co o niej wiemy

Strona zapowiadająca premierę telefonu w sklepie internetowym flipkart.com zdradziła już większą część specyfikacji, więc Moto G64 5G nie stanowi przed nami wielkiej tajemnicy. Nowość Motoroli jest wyposażona w ekran IPS o przekątnej 6,5 cala w rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem 120 Hz. Czułość reakcji na dotyk sięga 240 Hz. Wyświetlacz zabezpieczony jest szkłem Gorilla Glass.

Sercem Moto G64 5G jest układ MediaTek Dimensity 7025, czyli nieco podrasowaną wersją Dimensity 7020 z Motoroli G54 5G. Smartfon oferowany będzie w dwóch wariantach pamięciowych: 8 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej UFS, a także w połączeniu 12 GB + 256 GB. Nowy model zapewnia pełnie możliwości 5G, oferując obsługę 14 pasm w tym standardzie.

Sekcję foto tworzy główny aparat 50 Mpix z OIS, pomaga mu szerokokątny 8 Mpix z funkcją makro oraz czujnik głębi 2 Mpix. Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix.

Energię dostarczy akumulator 6000 mAh z ładowaniem 33 W. Wszystkim będzie dyrygować Android 14 z interfejsem My UX. Producent obiecuje aktualizację do Androida 15 oraz trzy lata poprawek bezpieczeństwa.

Obudowa Moto G64 5G gwarantuje wytrzymałość na pył i wodę na niewielkim poziomie IP52. Znajdą się na niej głośniki stereo i boczny czytnik linii papilarnych. Telefon ma grubość 8,89 mm i waży 192 gramów.

Z tych danych wynika, że nowość przypomina trochę Motorolę Moto G54 Power, czyli trochę ulepszoną wersję Moto G54. Debiutująca Motorola Moto G64 5G przyniesie trochę szybszy procesor, bogatszą konfigurację aparatów oraz nowszego Androida. W porównaniu do podstawowego wariantu Moto G54 większy jest też akumulator oraz szybsze ładowanie.

Zobacz: Motorola Edge 50 Pro oficjalnie. To stylowy średniak z szybkim ładowaniem

Zobacz: Moto G24 oraz Moto G24 Power to nowe motorole w polskich sklepach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Motorola

Źródło tekstu: Opracowanie własne