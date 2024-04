Motorola Edge 50 Pro oficjalnie. To stylowy średniak z szybkim ładowaniem

Motorola Edge 50 Pro została oficjalnie zaprezentowana. Telefon wyróżnia się stylowym designem i bogatą funkcjonalnością.

Motorola Edge 50 Pro już od dłuższego czasu często przewijała się w branżowych plotkach. Na szczęście czas gorączkowych spekulacji dobiegł końca, a sam telefon doczekał się swojego oficjalnego debiutu. Wygląda na to, że amerykański producent zafundował nam bardzo obiecującą propozycję, celującą w segment średni.

Motorola Edge 50 Pro - ekskluzywny średniak z atrakcyjnym designem

Motorola Edge 50 Pro wyposażona została w zakrzywiony wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,7" i rozdzielczości 1220 x 2712. Częstotliwość odświeżania panelu to 144 Hz, a jasność maksymalna ma sięgać 2000 nitów. Ponadto producent chwali się wzorową kalibracją kolorów potwierdzoną przez Pantone.

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 wspomagany przez 8 lub 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator ma pojemność 4500 mAh i obsługuje szybkie ładowanie mocą 125 W oraz ładowanie bezprzewodowe 50 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem HelloUX.

Jeśli chodzi o konfigurację aparatów, nie wyróżnia się ona znacząco na tle innych urządzeń tej klasy. Znajdziemy tutaj potrójną jednostkę z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix, f/1.4 oraz z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), moduł tele o rozdzielczości 10 Mpix z trzykrotnym przybliżeniem optycznym, a także aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix. Przedni aparat aparat także ma 50 Mpix, aczkolwiek na dużo mniejszej matrycy.

Prawdziwym wyróżnikiem telefonu ma być jednak przede wszystkim jego design. Motorola Edge 50 Pro dostępna będzie w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, lawendowej oraz perłowej. Ta ostatnia to edycja limitowana przygotowana wspólnie ze studiem projektowym Mazzucchelli 1849.

Motorola Edge 50 Pro - ceny i dostępność

Aktualnie potwierdzono dostępność nowego telefonu w Indiach, gdzie do sprzedaży trafi 9 kwietnia 2024 w cenach 31 999 rupii (ok. 1530 zł) za wersję 8/256 GB i 35 999 rupii (ok. 1720 zł) za wariant 12/256 GB. Europejskiej premiery spodziewamy się w późniejszym terminie.

