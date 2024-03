Motorola Edge 50 Fusion na oficjalnych grafikach. Premiera za kilka dni

Motorola Edge 50 Fusion do sklepów trafi w kwietniu, ale już teraz do sieci trafiły oficjalne grafiki urządzenia.

Motorola Edge 50 Fusion to jeden z nadchodzących smartfonów amerykańskiego producenta. Urządzenie zapowiada się jako ciekawa propozycja dla osób o nieco bardziej ograniczonym budżecie. Choć jego premiery spodziewamy się dopiero w kwietniu, do sieci już teraz trafiły oficjalne rendery prasowe nowego telefonu.

Motorola Edge 50 Fusion na oficjalnych renderach

Do grafik przedstawiających Motorolę Edge 50 Fusion dotarła redakcja serwisu Android Headlines. Nowe materiały pokrywają się z tym, o czym mogliśmy usłyszeć we wcześniejszych przeciekach. Jednocześnie nowy telefon kontynuuje linię stylistyczną znaną ze starszych modeli producenta i - co by nie mówić - na pierwszy rzut oka prezentuje się bardzo atrakcyjnie.

Motorola Edge 50 Fusion będzie dostępna w kilku wersjach kolorystycznych: różowej, morskiej i niebieskiej. Ta ostatnia ma się wyróżniać pleckami wykończonymi wegańską skórą.

Jeśli chodzi o specyfikację, na pokładzie nowej Motoroli spodziewamy się zobaczyć przede wszystkim zakrzywiony wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,7", procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 i akumulator o pojemności 5000 mAh. Telefon ma celować w segment poniżej 1500 zł, co w kontekście przytoczonych parametrów wydaje się kwotą rozsądną. Więcej na temat urządzenia dowiemy się przy okazji oficjalnej prezentacji, która odbędzie się 3 kwietnia 2024 roku.

