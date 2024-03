Motorola Edge 50 Pro nie będzie flagowcem

Na początku przyszłego miesiąca w Indiach powinna się odbyć premiera smartfonu Motorola Edge 50 Pro. Urządzenie to powinno również trafić do Polski i wychodzi na to, że będzie stanowić downgrade w stosunku do modelu Edge 40 Pro. Chodzi o procesor.

Motorola Edge 50 Pro to jeden z nadchodzących smartfonów tej marki, który do USA trafi jako Motorola Edge Plus (2024). Jeszcze do niedawna wydawało się, że urządzenie to będzie stanowić globalną wersję chińskiego modelu X50 Ultra, napędzanego układem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Wszystko wskazuje jednak na to, że zmiany w tym przypadku obejmą nie tylko nazwę, ponieważ Motorola Edge 50 Pro ma być napędzana Snapdragonem 7 Gen 3, czyli nie będzie flagowcem. Dla przypomnienia, wewnątrz Motoroli Edge 40 Pro pracuje topowy Snapdragon 8 Gen 2.

Warto jednak wziąć pod uwagę to, że wciąż będziemy mieć do czynienia z bardzo wydajnym smartfonem. Potwierdzają to choćby jego wyniki uzyskane w testach Geekbench: 1097 punktów dla jednego rdzenia oraz 3114 punktów w teście Multi-Core.

Z danych opublikowanych w serwisie Geekbench wynika, że nadchodzący smartfon ma 12 GB RAM-u oraz pracuje pod kontrolą systemu Android 14. Wcześniej sama Motorola ujawniła, że Edge 50 Pro został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz pOLED o rozdzielczości 1,5K, zatwierdzony przez Pantone. Potrafi on odświeżać obraz z częstotliwością do 144 Hz oraz świeci ze szczytową jasnością 2000 nitów. W zestawie znajdziemy również podekranowy czytnik linii papilarnych oraz główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 50 Mpix. Jedna z wersji będzie mieć 512 GB pamięci masowej do przechowywania danych.

W Indiach Motorola Edge 50 Pro ma zadebiutować 3 kwietnia 2024 roku. Smartfon powinien również trafić na polski rynek.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola, MySmartPrice, Geekbench, Phone Arena