Realme 9 i Realme Pad zadebiutują już we wrześniu

Firma Realme zdaje się robić wszystko, by dopędzić i wyprzedzić Xiaomi. Nowości sypią się jedna za drugą, a już 9 września zadebiutują kolejne cztery urządzenia – w tym smartfon Realme 9 i tablet Realme Pad.

Przecieki na temat wrześniowych nowości Realme krążą już od jakiegoś czasu, a teraz potwierdził je sam producent w mediach społecznościowych. Na Twitterze Francis Wong, CMO Realme w Indiach i w Europie, przypomniał o filozofii Realme – każdego roku firma wprowadza dwie generacje smartfonu z głównym oznaczeniem numerowym oraz jego wersję Pro – jedną w pierwszej połowie roku, drugą w drugiej. W kwietniu na rynku zadebiutowały Realme 8 i Realme 8 Pro, a więc teraz przyszła kolej na następną generację.

Już za kilka dni, 9 września, firma przedstawi dwa smartfony na rynek indyjski, uzupełniające obecną linię – Realme 8s oraz Realme 8i. Nie będą to jedyne, nowe urządzenia. Francis Wong zasugerował, że wtedy, podczas „wielkiego wydarzenia”, odbędzie się też premiera serii Realme 9.

Na 100% wiadomo też, że tego dnia firma pokaże tablet Realme Pad – co do tego nie ma żadnych wątpliwości, bo producent zapowiedział to oficjalnie w mediach społecznościowych na poniższej grafice.

Na temat dziewiątej serii smartfonów Realme nic jeszcze nie wiadomo, poza nazwami modeli – w sumie mają to być cztery urządzenia: Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Prime oraz Realme 9A, nie wszystkie jednak muszą być przedstawione tego samego dnia.

Więcej danych wypłynęło na temat tabletu Realme Pad, który firma po raz pierwszy zapowiedziała na początku roku. Teraz w końcu zrealizuje te obietnice. Będzie to urządzenie o niewielkiej grubości 6,9 mm, a jego ekran Super AMOLED ma mieć przekątną 10,4 cala i rozdzielczość Full-HD+. Z testów Geekbench wynika, że sercem urządzenia jest MediaTek Helio G80 wspierany przez 4 GB pamięci RAM (może to być jeden z wariantów, inny to 6 GB). Pamięć wewnętrzna będzie miała z kolei 64 GB. Odpowiedni czas pracy zapewni akumulator o pojemności 7100 mAh. W spekulacjach na temat Realme Pada pojawia się też informacja o wariancie z LTE oraz rysiku. Wszystkim będzie zarządzał Android 11. W Indiach, w przeliczeniu na złotówki tablet ma kosztować około 1200 zł.

