Realme zapowiada polską premierę Realme GT Master Edition. Jakie ceny?

Firma Realme zapowiada zbliżającą się, polską premierę smartfonu Realme GT Master Edition. To jeden z najciekawszych modeli tej marki, łączący świetne osiągi, obiecujące funkcje fotograficzne i niebanalne wzornictwo. Telefon zadebiutuje w Polsce 6 września. Premiera na kanale Realme na YouTube rozpocznie się o godzinie 11:00.

W czerwcu na naszym rynku pojawił się Realme GT, smartfon o flagowej specyfikacji (Snapdragon 888) i bardzo atrakcyjnej cenie – obecnie można go mieć już za około 2000 zł. Telefon został dobrze przyjęty przez użytkowników, więc producent poszedł za ciosem i wprowadził dwa jego nowe warianty – Realme GT Master Edition oraz Realme GT Master Explorer. Ten pierwszy już za kilka dni zawita do naszego kraju.

Najnowszy Realme trafi do Polski już 6 września. W odróżnieniu od wersji podstawowej sercem modelu GT Master Edition jest układ Snapdragon 778G, najnowszy ze średniopółkowych chipsetów firmy Qualcomm.

Specyfikację uzupełnia wyświetlacz Super AMOLED Full HD+ o przekątnej 6,4 cala z odświeżaniem 120 Hz. Sekcję fotograficzną w Realme GT Master Edition tworzy potrójny układ aparatów z głównym o rozdzielczości 64 MPix oraz ultraszerokokątnym 8 MPix i makro 2 MPix. Zestaw ten uzupełnia przedni aparat selfie wykorzystujący matrycę 32 MPix firmy Sony.

W Realme GT Master Edition nie zabrakło 5G działającego w polskich sieciach, Wi-Fi 6, NFC z płatnościami zbliżeniowymi oraz Dual SIM. Smaczkiem jest złącze słuchawkowe jack 3,5 mm.

Atutem tego modelu jest także szybkie ładowanie Super DartCharge 65 W. Baterię o pojemności 4300 mAh można załadować od 0 do 100% w nieco ponad pół godziny.

Smartfon trafi do Polski w dwóch wersjach pojemnościowych: 6/128 GB oraz 8/256 GB. Każda z nich dostępna będzie w trzech wariantach kolorystycznych: białym (Luna White), czarnym (Cosmos Black) oraz szarym (Voyager Grey). Warianty biały oraz czarny stworzone zostały dla osób preferujących klasyczne wzornictwo, mają bowiem tył obudowy pokryty szkłem.

GT Master Edition (Voyager Grey) w kolorze szarym powstał we współpracy z japońskim projektantem przemysłowym Naoto Fukasawą. Plecki telefonu w tej edycji nawiązują swoim wzornictwem do walizki podróżnej z charakterystycznymi tłoczeniami. Plecki pokryte są skórą wegańską z wygrawerowanym autografem projektanta. Urządzenie zostało nagrodzone w konkursie iF Design Award 2021.

Smartfon waży od 174 do 180 g, zależnie od materiału wykorzystanego do jego wykończenia. Wymiary urządzenia to: 159,2 mm x 73,5 mm x 8.0/8,7 mm. Wariant Voyager Grey jest minimalnie cięższy.

Realme nie ujawnia jeszcze polskich cen telefonu, ale możemy być pewni, że będą bardzo atrakcyjne. Znane są globalne ceny Realme GT Master Edition, które firma podała w dolarach: 399 USD (ok. 1550 zł) za wersję 6/128 GB oraz 449 USD (ok 1745 zł) za wersję 8/256 GB. W Polsce te kwoty będą wyglądały nieco inaczej, ale pozostaną na podobnym pułapie.

