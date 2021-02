Realme 8 dostanie aparat 108 MP

Kilka szczegółów na temat nadchodzącego Realme 8 zdradził na Twitterze CEO firmy, Madhav Sheth. Choć w postach nazwa modelu się nie pojawia, to tag #InfiniteLeapWith8 raczej nie pozostawia wątpliwości, jakiego smartfona dotyczą.

