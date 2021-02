Realme Narzo 30 Pro - debiutuje gamingowy średniak z 5G

Firma Realme zaprezentowała nowe urządzenia z rodziny Narzo. Gwiazdą wieczora jest dedykowany graczom Realme Narzo 30 Pro.

Realme Narzo 30 Pro to nowy smartfon wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 800U. Jak deklaruje producent, czyni to z niego najwydajniejszy gamingowy smartfon ze średniego segmentu. Oferuje on także obsługę łączności 5G i to na dwóch kartach SIM jednocześnie.

Oprócz procesora specyfikacja obejmuje jeszcze kilka wartych uwagi elementów. Jednym z nich jest wyświetlacz o przekątnej 6,5" i rozdzielczości 1080x2400 pikseli oraz odświeżaniu 120 Hz. Do tego na pokładzie znalazł się aparat o rozdzielczości 48 MP z dodatkowymi modułami ultraszerokim o rodzielczości 8 MP i makro 2 MP. Przedni aparat ma natomiast rozdzielczość 16 MP.

Zastosowany akumulator ma pojemność 5000 mAh i nie powinien dawać powodów do narzekań. Urządzenie będzie oferowane w dwóch konfiguracjach pamięci: 6/64 GB i 8/128 GB. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 10 z nakładką Realme UI.

Realme Narzo 30 Pro w pierwszej kolejności zadebiutuje w Indiach, gdzie przyjdzie za niego zapłacić zależnie od wersji 16 999 rupii (ok. 870 zł) lub 19 999 rupii (ok. 1025 zł). Urządzenie trafi do sprzedaży 4 marca. Czy zobaczymy je także w Polsce? Niewykluczone, choć jak na razie producent nie zdradził takich planów.

Zobacz: MWC Shanghai 2021: Realme zapowiada flagowy smartfon ze Snapdragonem 888

Zobacz: Realme GT 5G na oficjalnych renderach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme