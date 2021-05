Qualcomm Snapdragon 778G - specyfikacja nowego procesora trafiła do sieci

Qualcomm Snapdragon 778G to nowy procesor mobilny, który zadebiutuje wraz z Honorem 50. Do sieci trafiły informacje o jego specyfikacji.

W chińskiej części Internetu, a konkretniej w serwisie Weibo, pojawiły się informacji na temat procesora Qualcomm SM7325, znanego także jako Snapdragon 778G. Jest to układ, który według przecieków napędzać ma nadchodzącego smartfona Honor 50.

Co wiemy o nowym procesorze? Przede wszystkim będzie wykonany w litografii 6 nm, a więc mniej zaawansowanej niż 5 nm w modelu Snapdragon 780G. Miejmy nadzieję, że przełoży się to na większą dostępność i niższe ceny. Sam układ ma bazować na rdzeniach Kryo 670, będących wariacją na bazie Cortex-A78. Będą one taktowane na 2,4 GHz. Warto jednak zauważyć, że prawdopodobnie mowa tutaj wyłącznie o tych szybszych rdzeniach, obok których będą pracowały nieco słabsze, energooszczędne jednostki. Niestety to tylko spekulacje, ponieważ w przecieku nie znajdziemy takiej informacji.

Zastosowany układ graficzny to Adreno 642L. Układ będzie wyposażony także w ISP Spectra 570L, a za łączność bezprzewodową będą odpowiadały modem 5G X53 oraz moduł FastConnect 6700, zapewniający obsługę Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. Co ciekawe, według przecieku Snapdragon 778G ma być pierwszym układem Qualcomma zapewniającym szybkie ładowanie o mocy 100 W w ramach technologii Quick Charge 5.0.

Choć opublikowana specyfikacja wydaje się wiarygodna, to na jej potwierdzenie przyjdzie nam trochę poczekać. Prawdopodobnie co najmniej do czerwca, kiedy to spodziewamy się debiutu smartfonów z rodziny Honor 50.

Źródło zdjęć: Qualcomm

Źródło tekstu: Weibo (Digital Chat Station), MyFixGuide