Dostawca jedzenia oszukał firmę na 2,5 miliona dolarów

We wrześniu mają usłyszeć decyzje sądu. Głównemu oskarżonemu grozi kara do 20 lat więzienia i grzywna wysokości 250 tysięcy dolarów.

Sayee Chaitainya Reddy Devagiri, czyli pomysłodawca całej akcji, wpadł na swój pomysł w 2020 roku. Proceder trwał od listopada 2020 do lutego 2021 roku. W tym okresie wraz ze swoimi wspólnikami wyłudzili od DoorDash około 2,5 miliona dolarów. Wszystko było możliwe dzięki współpracy z jednym z pracowników firmy, Thomasem Bottenhornem, który już wcześniej przyznał się do winy w osobnym postępowaniu.

Proceder polegał na składaniu fałszywych i przy tym drogich zamówień w aplikacji DoorDash i następnie przypisywania ich do członków szajki poprzez konto jednego z pracowników firmy. Po odpowiednim przypisaniu zamówienia do jednego z członków grupy przestępczej, zamówienia były oznaczone jako dostarczone a rozliczenie za ich realizację trafiało na konto jednego z kurierów. Co więcej, po jednorazowym oszustwie na takim zamówieniu, grupa zmieniała status takiego zamówienia na otwarte i przypisywała je jednemu ze swoich kurierów do ponownej realizacji. Dzięki temu na jednym fałszywym zamówieniu mogli oni wyłudzić większe kwoty.