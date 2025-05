Biedronka pozamiatała. Taka promocja już od poniedziałku

Biedronka, podobnie jak Lidl, uwielbia kusić promocjami. I teraz też przygotowała naprawdę atrakcyjną ofertę. W dniach od 18 maja do 29 czerwca 2025 roku możemy kupić na stronie Biedronka Home pionowy odkurzacz bezprzewodowy Shark za 599 zł . Cena regularna sprzętu to 999 zł.

Odkurzacz pionowy Shark BU1120EU

Największą zaletą odkurzacza jest bez wątpienia fakt, że jest on naprawdę lekki i poręczny. Do tego inteligentny! Ten odkurzacz automatycznie rozpoznaje rodzaj podłogi i dostosowuje do niej prędkość szczotki. Został wyposażony w specjalną szczotkę PowerFins, która nadaje się doskonale do wszystkich rodzajów powierzchni, zarówno podłóg, jak i dywanów.

Odkurzacz zapewnia dokładne czyszczenie i skutecznie zapobiega wplątywaniu się włosów i sierści zwierząt domowych. Akumulator jest lekki i łatwo można go wyjąć. Daje to możliwość ładowania go w odkurzaczu lub osobno. Co najważniejsze, zapewnia pracę urządzenia aż do 40 minut. Pozostały czas pracy zawsze możemy sprawdzić na wyświetlaczu LED.