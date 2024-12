Walczyli z 5G, znów apelują do polskiego rządu. Chcą zakazu smartfonów

Dzisiaj w Brukseli dojdzie do spotkania unijnych ministrów ds. edukacji dzieci i młodzieży. Będą rozmawiać na temat smartfonów w szkołach. Z tej okazji Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do minister edukacji Barbary Nowackiej.

Chcą zakazu smartfonów w szkołach

Coraz więcej państw wprowadza zalecenia, aby szkoły zakazywały albo ograniczały możliwość korzystania ze smartfonów w szkołach. Polska na razie opiera się przed wprowadzeniem takich regulacji. Dlatego też Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do minister edukacji Barbary Nowackiej, aby rozpocząć prace nad takimi przepisami.

Zwracamy się do Pani Minister z Apelem o wprowadzenie jednolitych zasad higieny cyfrowej dotyczących używania telefonów komórkowych i innych indywidualnych urządzeń ekranowych w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych. Zasady powinny dotyczyć dzieci, młodzieży i personelu placówek. Opowiadamy się za centralną, rządową regulacją, a nie zostawianiem decyzji w gestii poszczególnych placówek.

- pisze Instytut Spraw Obywatelskich w liście otwartym do minister edukacji.

Liczne badania potwierdzają, że smartfony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci i młodzież. Prowadzą do problemów z koncentracją i zapamiętywaniem, ograniczają kreatywność, przyczyniają się do niższej aktywności fizycznej, ograniczają zdrowe relacje z rówieśnikami, a do tego często są źródłem cyberprzemocy.

Między innymi dlatego rządu w Wielkiej Brytanii i Norwegii rekomendują szkołą wprowadzenie zakazu korzystania ze smartfonów w szkołach. Z kolei UNESCO twierdzi, że takie przepisy obowiązują już, w co czwartym państwie.

Polski rząd na razie nie chce odgórnego zakazu i twierdzi, że placówki edukacyjne mogą go wprowadzać we własnym zakresie. Tak się stało między innymi w Szkole Podstawowej nr 113 we Wrocławiu.

Przeprowadziliśmy debatę z uczniami i rodzicami. Uczniowie oczekiwali zwiększenia liczby przerw, jednak dorośli obserwujący ich zachowanie byli odmiennego zdania. Słuchaliśmy także psychologów, którzy wypowiadali się o negatywnym wpływie telefonów na rozwój dzieci, o tym, że mamy obecnie do czynienia z pierwszym pokoleniem, które wychowuje się bez zabawy (bo została ona zastąpiona przez telefon) i postanowiliśmy działać. Wprowadzony zakaz dotyczył przerw, na lekcjach telefony mogą być używane do celów dydaktycznych. Uczniowie mogą też wnosić telefony do szkoły. My prosimy jednak o ich wyłączenie.

- zdradza TELEPOLIS.PL Marta Hołub, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu.

Oczywiście trudno tutaj pominąć często kontrowersyjne pomysły Instytutu Spraw Obywatelskich, jak chociażby walka z 5G. Jednak faktem jest, że temat zakazu smartfonów w szkołach jest w tym momencie na świeczniku i nie bez powodu coraz więcej krajów decyduje się na wprowadzenie podobnych regulacji. Warto, aby polski rząd też zajął się tą kwestią. Tym bardziej, że wedługo sondażu aż 67 proc. Polaków chce wprowadzenia takich przepisów.

Pod apelem Instytutu Praw Obywatelskich podpisali się między innymi:

Jagoda Cieszyńska-Rożek, prof. zw. dr hab., Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej

Daniel Dziewit, terapeuta, Młodzieżowy Ośrodek Reset w Konstancinie-Jeziornie koło Warszawy

Mariusz Zbigniew Jędrzejko, dr hab., profesor Akademii Piotrowskiej, logoterapeuta, Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych z Uzależnieniami i Zaburzeniami w Józefowie

Marta Korendo, prof. dr. hab., Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej

Jacek Koronacki, prof. dr hab. inż., były długoletni dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Aleksandra Piotrowska, dr, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Andrzej Targowski, profesor, Western Michigan University, inicjator i pierwszy projektant systemu PESEL

Tomasz Ziewiec, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 25 w Warszawie

