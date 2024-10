Oukitel RT3 Pro: nowy pancerny tablet, który zmieści się w kieszeni

Oukitel wprowadza do globalnej sprzedaży kolejny pancerny tablet. Model Oukitel RT3 Pro może zainteresować tych, którzy poszukują wzmocnionego urządzenia z nieco mniejszym ekranem i kompaktową obudową.

Oukitel RT3 Pro to unowocześniona wersja tabletu Oukitel RT3 z 2023 roku, znanego także z polskiego rynku. Od innych podobnych urządzeń marki wyróżnia się stosunkowo niewielkim ekranem 8 cali – jest to matryca IPS o rozdzielczości HD (800 x 1280) i jasności 600 nitów.

W pełni pancerna (IP68, IP69K, MIL-STD-810H) obudowa ma wymiary 207 x 134 x 13,9 mm, a całość waży 538 g, więc w porównaniu do większych tabletów do zadań specjalnych Oukitel RT3 Pro słusznie zaliczany jest do modeli kompaktowych. Zmieści się do dużej kieszeni kurtki, można go więc wygodnie przenosić w pracy czy podczas podróży.

Co się zmieniło w wersji Pro?

Głównym i chyba jedynym usprawnieniem w porównaniu do wersji znanej już z rynku jest lepszy układ SoC. O ile w poprzedniku znalazł się budżetowy MediaTek Helio P22, to moc do pracy Oukitela RT3 Pro dostarcza MediaTek Helio G81 (12 nm, do 2 GHz), czyli wciąż niezbyt wydajna jednostka projektowana dla tańszych urządzeń, ale nieco bardziej wydajna. Producent podaje, że w teście AnTuTu 10 tablet osiąga ponad 230 tys. punktów. Na ten wynik wpływa także obecność pamięci RAM o wielkości 4 GB oraz masowej 128 GB w zintegrowanym chipie eMCP. Można też dołożyć kartę microSD o pojemności do 1 TB.

Zaletą Oukitela RT3 Pro może się okazać podwójne złącze kart SIM, pozwalające łączyć się z siecią LTE. Ponadto tablet wspiera standardy Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0, ma też NFC. Za lokalizację odpowiada moduł satelitarny łączący systemu GPS, GLONASS, Beidou i Galileo.

Oukitel RT3 Pro został też wyposażony w trzy aparaty – przedni 8 Mix oraz tylni 16 Mpix wspomagany przez dodatkowy czujnik 0,3 Mpix.

Relatywnie niewielkie wymiary tabletu sprawiły, że akumulator ma tylko 5150 mAh. Można go ładować z mocą 10 W. Wszystkim zarządza Android 14.

Nowy tablet Oukitel RT3 Pro nie zachwyca ogólnymi parametrami, jednak stosunkowo niewielkie wymiary, obsługa kart SIM oraz niewysoka cena mogą stanowić argument, by kupić ten model. Na AliExpress urządzenie dostępne jest za 812 zł (z wliczonym VAT).

