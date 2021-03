Oppo: składany smartfon zadebiutuje najpóźniej w czerwcu

Oppo to kolejna firma pracująca nad składanym smartfonem. Takie urządzenie miałoby zadebiutować jeszcze w drugim kwartale tego roku.

Oppo zaprezentowało niedawno prototyp rozwijanego smartfona, Oppo X, jednak zanim trafi do sklepów, po drodze czeka nas premiera bardziej "klasycznego" składanego urządzenia.Tak w każdy razie twierdzi Digital Chat Station, jeden z użytkowników serwisu Weibo, specjalizujący siew dostarczaniu przecieków na temat nadchodzących smartfonów.

Co wiemy o składaku od Oppo? Niestety niewiele, jeśli nie liczyć tego, że zadebiutować ma jeszcze w drugim kwartale tego roku i będzie to pierwszy tego typu smartfon w ofercie producenta. Podobno ma być także "bardziej interesujący" od zaprezentowanego wczoraj Oppo Find X3, jednak nie mamy pojęcia, co może się kryć za tymi słowami (oczywiście nie liczące samego zginanego ekranu).

Warto natomiast zauważyć, że kiedy składany smartfon Oppo trafi w końcu na rynek, może się spotkać z bardzo bardzo agresywną konkurencją. W tym momencie tego typu urządzenia znajdziemy już w ofercie Samsunga, Huaweia i Motoroli, ale już niedługo lista ta ma poszerzyć się o o kolejnych producentów, w tym m.in. Xiaomi i Vivo. W efekcie w tym stosunkowo niszowym segmencie rynku może zrobić się bardzo tłoczno.

