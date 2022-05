Oppo Reno7 Lite 5G debiutuje w Polsce. Zobacz, co dostaniesz w promocji

Oppo wprowadza na polski rynek smartfon Reno7 Lite 5G. Urządzenie przyciąga wzrok autorskim wykończeniem Oppo Glow, a w zestawie otrzymamy również ciekawe dodatki w promocji na start.

Oppo Reno7 Lite 5G waży tylko 173g (to niewiele, jak na obecne standardy), natomiast w zależności od koloru tylnej obudowy, jego grubość wynosi 7,49 mm (Cosmic Black) lub 7,55 mm (Rainbow Spectrum). Zaokrąglone rogi i krawędzie 2,5D nadają smartfonowi lekki i elegancki wygląd. Trzy warstwy składające się na jego fakturę i dwuwarstwowy proces powlekania sprawiają, że tylna obudowa jest matowa, ale jednocześnie błyszczy. Kolor Rainbow Spectrum składa się z dwóch warstw. Wierzchnia powłoka to gradient przechodzący od czerwonego, przez żółty do zielonego. Dolna warstwa wykonana jest z indu i nadaje połysk całej strukturze. Połączone tworzą efekt przenikających się sześciu kolorów, który mieni się jak tęcza, w zależności od kąta padania światła.

Zobacz: Telefony Oppo z aktualizacją do ColorOS 12. Jakie modele w Polsce?

Zobacz: Oppo Reno7 wchodzi do sprzedaży w grubej promocji na start. Zobacz, jaki bonus!

Innowacyjne funkcje fotograficzne

Tylny zestaw fotograficzny w Reno7 Lite 5G składa się z głównego aparatu o rozdzielczości 64 Mpix, a także dwumegapikselowego aparatu makro i czujnika głębi. Z kolei przez otwór w ekranie patrzy aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix. Na wyposażeniu smartfonu znalazły się dodatkowe funkcje, które mają sprawić, że zdjęcia i wideo zyskają nową jakość i uznanie w mediach społecznościowych, jeżeli zechcemy się nimi podzielić ze światem. Są wśród nich:

Bokeh Flare Portrait – funkcja umożliwia tworzenie portretów z efektownym rozmyciem tła, z wyraźnym odcięciem postaci. Jest to możliwe dzięki algorytmowi, który przetwarza obraz w czasie rzeczywistym,

Selfie HDR – funkcja umożliwia robienie zdjęć w słabo oświetlonym otoczeniu; przedni aparat wychwytuje oświetlenie tła i wykorzystuje algorytm tłumienia światła w przypadku podświetlonej twarzy,

Portret inteligentny – algorytm automatycznie wykryje obiekt i zachowa jego oryginalny kolor, przekształcając tło w czarno-biały efekt,

Dual View Video – funkcja pozwala nagrywać obraz jednocześnie z przedniej i tylnej kamery, dzięki czemu na filmie widać zarówno użytkownika jak i to, co chce pokazać,

Ultra Night Video – funkcja automatycznie włącza się w tylnym aparacie podczas nagrywania filmów, dzięki czemu użytkownicy uzyskują wyraźniejsze filmy, na przykład w trakcie zachodów Słońca lub w ciemnych miejskich sceneriach,

AI Highlight Video – funkcja pozwala na szczegółowe uchwycenie obiektów znajdujących się na pierwszym, jak i na drugim planie, dostosowując się do aktualnych warunków oświetleniowych,

Blokada ostrości – tryb ten zapewnia odpowiedni efekt ostrości ruchomego obiektu.

Dioda powiadomień w nowej odsłonie

Reno7 Lite 5G został wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED z certyfikatami Netflix HD i Amazon Prime Video. Telefon ma też dwie diody powiadomień, które okalają obiektywy tylnego aparatu. Diody świecą w różnych kolorach w zależności od rodzaju aktywności – włączanie telefonu, ładowanie, połączenia przychodzące lub powiadomienia aplikacji zewnętrznych będą dawać o sobie znać rozpoznawalną kolorystyką.

Debiutujący w Polsce smartfon jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 695, wspieranym przez 8 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Urządzenie oferuje między innymi łączność 5G oraz Wi-Fi 6, a za jego zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Nad całością czuwa oprogramowanie ColorOS 12, bazujące na systemie Android 11.

Kup teraz - zapłać później kwiecień 2022 173 g, 7.5 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB LTE do 750Mbps od 2699,00 zł na 64 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.43" - AMOLED (1080 x 2400 px, 409 ppi) Qualcomm SM6375 Snapdragon 695, 2,20 GHz Android v.11.0 4500 mAh, Super Vooc, USB-C

Promocja na start

Od 9 do 22 maja 2022 roku smartfon Oppo Reno7 Lite 5G można kupić w specjalnym zestawie razem ze słuchawkami Oppo Enco Free2 oraz roczną ochroną ekranu w cenie 1899 zł.

Zobacz: Kup smartfon Vivo i odzyskaj kilka stówek

Zobacz: Karta SIM do kosza. Jest szansa, że pozbędą się jej nawet stare telefony

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo