Karta SIM do kosza. Jest szansa, że pozbędą się jej nawet stare telefony

Chciałbyś korzystać z eSIM, ale Twój telefon tego nie obsługuje? Dzięki niemieckiej firmie nie jest to już problemem. Teraz z eSIM może korzystać każdy użytkownik Androida.

Technologia eSIM nie jest niczym nowym. Na rynku istnieje już od wielu lat. Pomimo tego wciąż wiele telefonów nie obsługuje tego rozwiązania. Rozwiązaniem tego problemu jest projekt eSIM.me, dzięki któremu elektronicznej karty SIM można używać na niemal każdym telefonie z Androidem.

eSIM na telefonach bez eSIM

eSIM.me to projekt niemieckiej firmy. Jest to nic innego, jak fizyczna karta SIM z dodatkowym chipem oraz aplikacją mobilną do konfiguracji całego zestawu. Wystarczy tylko włożyć taką kartę w odpowiednie miejsce w telefonie, aby móc korzystać z eSIM. Jedyny warunek to system Android, który od wersji 9.0 ma wszystkie wymagane API do obsługi elektronicznych kart SIM.

Każda karta pozwala na zarządzanie kilkoma profilami jednocześnie i przełączanie się między nimi w zależności od potrzeby. Wadą jest konieczność zamówienia fizycznej karty ze strony producenta. Te są dostępne w cenie od 24,95 dolarów w zależności od tego, ile profili dany wariant obsługuje (od 2 do 15).

Twórcy zapewniają, że ich rozwiązanie zadziała w każdym kraju i u każdego operatora, o ile on sam wspiera technologię eSIM.

Zobacz: T-Mobile dał radę. W końcu możesz wyrzucić kartę SIM

Zobacz: Android 13 z ważną nowością. Google ma sposób na ograniczenia eSIM

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock (tkyszk)

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne