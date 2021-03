Oppo Reno5 F oficjalnie: AMOLED, Helio P95, aparat 48 Mpix i przystępna cena

Rośnie rodzina smartfonów Oppo z linii Reno5. Teraz dołączył do nich model z wyróżnikiem „F”. Co ciekawe, pierwszym krajem, w którym debiutuje Oppo Reno5 , jest Kenia, ale urządzenie na pewno też trafi na inne kontynenty.

Poza różnymi wariantami podstawowej serii Reno5 firma Oppo przedstawiła pod koniec lutego telefon Oppo Reno5 K z układem Snapdragon 750G i 5G. Teraz tę listę uzupełnia Oppo Reno5 F, który nie obsługuje co prawda 5G, ale zachęca kilkoma innymi cechami.

Oppo Reno5 F to smartfon z płaskim ekranem AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z dotykiem o czułości 135 Hz w standardowym trybie i 180 Hz w trybie gry. Product obiecuje jasność sięgająca 800 nitów. W ekranie umieszczony jest czytnik linii papilarnych.

Wewnątrz czarnej (Fluid Black) lub fioletowej z przebłyskami (Fantastic Purple) obudowy znalazł się układ MediaTek Helio P95 (12 nm, osiem rdzeni Cortex-A55 i Cortex-A75 o maksymalnym taktowaniu 2,2 GHz, GPU IMG PowerVR GM 9446). Pomaga mu pamięć RAM LPDDR4X o wielkości 8 GB, a na własne dane użytkownik otrzymuje 128 GB pamięci UFS.

Sekcję fotograficzną tworzy układ czterech aparatów. Główna matryca ma rozdzielczość 48 Mpix i przysłonę f/1,7. Dodatkowe to: aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 119 stopni), makro 2 Mpix (f/2,4) i aparat monochromatyczny 2 Mpix (f/2,4) do robienia portretów. Z przodu znalazł się aparat do selfie 32 Mpix (f/2,4).

Energię do pracy Oppo Reno5 F dostarcza akumulator 4310 mAh z szybkim ładowaniem VOOC Flash Charge 4 o mocy 30 W. Smartfonem zarządza Android 11 z interfejsem ColorOS 11.

Oppo Reno5 F wchodzi do sprzedaży w Kenii w cenie stanowiącej równowartość 1110 zł. Urządzenie powinno tez trafić na inne rynki, być może także do Europy.

