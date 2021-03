Oppo Reno5 Marvel Edition - mocno limitowany smartfon dla fanów superbohaterów

Oppo szykuje nie lada gratkę dla fanów komiksów o superbohaterach. Już 15 marca do sprzedaży trafi Oppo Reno5 Marvel Edition.

Oppo Reno5 Marvel Edition to limitowana wersja modelu Oppo Reno5 4G. Jej dostępność ma być ograniczona do tego stopnia, że urządzenie będzie do kupienia wyłącznie w Indonezji, a żeby je zamówić, będzie trzeba najpierw posiadać zaproszenie w postaci unikalnego kodu. Te będą rozdawane przez wybrane profile na Instagramie (w tym oficjalny profil Oppo Indonesia).

A o co właściwie tyle zachodu i czym Marvel Edition będzie się różnił od urządzenia w wersji podstawowej? Tak naprawdę jedynie stylistyką. Na pleckach urządzenia znajdziemy charakterystyczny motyw nawiązujący do grupy Avengers. Przewija się on także na spersonalizowanych akcesoriach, takich jak etui, ładowarka czy słuchawki. Poza tym jednak specyfikacja smartfona pozostanie bez zmian względem sklepowego Oppo Reno5 4G w wersji 8/128 GB.

A ile taka limitowana przyjemność kosztuje? 5 700 000 rupii indonezyjskich, czyli ok. 1520 zł.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo, GSMArena