Oppo Find X2 na nowych renderach. Premiera w 1Q2020

W pierwszym kwartale 2020 roku spodziewamy się premiery smartfonu Oppo Find X2. Jak podaje holenderski serwis LetsGoDigital, będzie to prawdopodobnie najlepszy telefon tego roku. Czy tak się stanie w rzeczywistości, zobaczymy w najbliższych miesiącach.

Holenderski projektant Jermaine Smit, znany też jako Concept Creator, stworzył rendery smartfonu Oppo Find X2, specjalnie dla portalu LetsGoDigital. To, co zobaczymy w wykonaniu chińskiego producenta, może się trochę różnić od renderów pokazanych w tej wiadomości, ale zmiany wizualne nie powinny być bardzo duże.

Zobacz: Oppo Find X2 zadebiutuje w 2020 roku. Na wyposażeniu Snapdragon 865, aparat z nową matrycą Sony i lepszy wyświetlacz

Zobacz: OPPO Reno3 i Reno3 Pro z 5G oficjalnie zaprezentowane. Niedrogie 5G dla każdego

Wodospadowy ekran o wysokiej częstotliwości odświeżania

Find X2 ma być pierwszym smartfonem Oppo z tak zwanym "wodospadowym" ekranem, zakrzywionym o 88˚. Wyświetlacz zaoferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 90 Hz, a być może nawet 120 Hz. Przyda się to między innymi w grach.

Podobnie jak to miało miejsce w Oppo Find X, ekran nowego smartfonu zajmie prawie całą dostępną powierzchnię przedniego panelu i nie będzie w nim żadnych wcięć ani dziur. Co więcej, aparat do selfie nie będzie też umieszczony na żadnej ruchomej, wyskakującej z obudowy części. Jego obiektyw ma być ukryty pod powierzchnią wyświetlacza. Takie rozwiązanie zostało już kilka razy zaprezentowane, pora więc by trafiła do urządzenia, które będzie się dało kupić. Pod powierzchnią wyświetlacza zostanie umieszczony również czytnik linii papilarnych.

Konfiguracja tylnego aparatu nie jest jeszcze znana.

Zobacz: Jak działa aparat do selfie ukryty pod ekranem? OPPO właśnie to pokazało...

Zobacz: Oppo Reno 2 Z - wydajny smartfon ze świetnym wyglądem i wysuwanym aparatem do selfie

Obsługa 5G i Super VOOC 2 o mocy 65 W

Oppo Find X2 będzie napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 865 z modemem 5G. Oczekuje się, ze smartfon będzie zgodny z technologią DSS (Dynamic Spectrum Sharing), która pozwala operatorom wykorzystać posiadane pasma radiowe wykorzystywane w sieciach 4G, co pozwala przyspieszyć wdrażanie sieci 5G. Technologia została opracowana przy współpracy firm Qualcomm Technologies, Ericsson, Swisscom i Telstra.

Zobacz: Play: 5G dla mieszkańców Trójmiasta już 7 stycznia

Zobacz: Plus rozpoczyna budowę komercyjnej sieci 5G w pasmie 2600 MHz

Smartfon Oppo Find X otrzymał akumulator o pojemności 3730 mAh, z szybkim ładowaniem Flash VOOC. Swój debiut miała również wersja Lamborghini Edition, w którym zastosowano technologię Super VOOC 50 W. W nadchodzącym urządzeniu zostanie prawdopodobnie wykorzystana technologia szybkiego ładowania Super VOOC 2 o mocy 65 W, choć nie ma pewności, czy firma Oppo nie zastosuje jej tylko w specjalnej edycji smartfonu. Na rozstrzygnięcie tej kwestii musimy jeszcze trochę poczekać, oglądając w międzyczasie dołączoną poniżej animację stworzoną przez Jermaine'a Smita.

Źródło zdjęć: LetsGoDigital

Źródło tekstu: LetsGoDigital