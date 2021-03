Oppo F19 Pro - debiutują nowe smartfony z procesorami MediaTek

Oppo zaprezentowało swoje nowe smartfony z serii F: Oppo F19 Pro i F19 Pro+ 5G. Na uwagę zasługuje szczególnie ten drugi, wyposażony w układ MediaTek Dimensity 800U oraz oferujący ładowanie 50 W.

Nowe smartfony Oppo mają docelowo okupować średnią półkę cenową i tak naprawdę różnią się jedynie dwiema rzeczami: zastosowanym procesorem oraz szybkością ładowania. W przypadku podstawowego Oppo F19 Pro na pokładzie znalazł się MediaTek Helio P95, a maksymalna moc ładowania wynosi 30 W. Wariant F19 Pro+ prezentuje się o wiele bardziej intrygująco - w środku drzemie MiedaTek Dimensity 800U, a do tego dostajemy szybkie ładowanie mocą 50 W oraz obsługę łączności 5G.

Smartfony zostaną wyposażone w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,43" i rozdzielczości 1080x2400. Na pokładzie znalazło się też miejsce dla poczwórnego aparatu z głównym modułem 48 MP, uzupełnionym o jednostkę ultraszeroką 8 MP, makro 2 MP i sensor głębi. Przedni aparat ma rozdzielczość 16 MP. Za zasilanie całości odpowiedzialny ma być akumulator o pojemności 4310 mAh.

Smartfony mają pracować pod kontrolą Androida 11 z nakładką ColorOS 11.1. Do sprzedaży trafią już 17 marca, z tym że na razie dostępne będą wyłącznie na terenie Indii. Ile będzie trzeba za nie zapłacić? W przypadku Oppo F19 Pro będzie to 21 490 i 23 490 rupii (ok. 1135 i 1240 zł) odpowiednio za wariant 8/128 i 8/256 GB. Oppo F19+ Pro dostępny będzie wyłącznie w wersji 8/128 GB w cenie 25 990 rupii (ok. 1375 zł).

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo