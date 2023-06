Oppo A98 5G wkracza na polski rynek

Firma Oppo wprowadza do Polski średniopółkowy smartfon A98 5G. Urządzenie będzie można kupić w jednym z dwóch kolorów, a przy okazji cieszyć się chwaloną przez producenta flagową efektywnością energetyczną.

Oppo A98 5G w kolorze niebieskim (Dreamy Blue) i czarnym (Cool Black) wyróżnia design Oppo Glow, z matowym tyłem obudowy. Pozytywną cechą takiego rozwiązania są praktycznie niewidoczne na powierzchni "plecków" odciski palców. Grubość urządzenia wynosi 8,2 mm, a masa 192 g. Dzięki zaokrąglonym krawędziom całość pewnie leży w dłoni. Jak informuje producent, Oppo A98 5G przeszedł testy wytrzymałościowe, które wykazały, że urządzenie bez problemu sprosta różnym wyzwaniom, zachowując jednocześnie swój stylowy wygląd. Firma sprawdziło jego odporność na fizyczne upadki, wodę, promieniowanie, uszkodzenia klimatyczne czy upadki z małej wysokości.

Nowy na polskim rynku smartfon marki Oppo został wyposażony w funkcję szybkiego ładowania SUPERVOOC 67 W, dzięki czemu można go naładować od 0 do 100% w około 44 minuty, a 5-minutowe ładowanie wystarczy na 6 godzin rozmów telefonicznych lub 2,5 godziny oglądania filmów na YouTube. Bateria o pojemności 5000 mAh powinna zapewnić do 39 godzin rozmów telefonicznych, 16 godzin oglądania filmów na YouTube lub prawie 8,5 godzin grania na pełnym naładowaniu. Ponadto bateria może wytrzymać do 17,5 dnia w trybie czuwania.

Aby utrzymać żywotność baterii, Oppo wyposażyło smartfon w specjalny system Battery Health Engine, który pierwotnie był przeznaczony dla flagowych modeli smartfonów, takich jak na przykład Find X5 Pro. Funkcja pozwala baterii zachować 80% pierwotnej pojemności po 1600 cyklach ładowania.

Oppo A98 5G ma 6,72-calowy wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Wewnątrz obudowy z kolei pracuje układ Qualcomm Snapdragon 695 5G, który zapewnia mu odpowiednio wysoką wydajność. Telefon został wyposażony w 8 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni na dane, z możliwością rozszerzenia tej ostatniej do 1 TB za pomocą karty microSD. Dodatkowo technologia RAM Expansion umożliwia konwersję do 8 GB nieużywanej pamięci na dane na tymczasową pamięć RAM.

Aby zapewnić wysoką wydajność i długi czas użytkowania, Oppo A98 5G przeszedł 48-miesięczne testy ochrony płynności przeprowadzone w laboratorium producenta. Wyniki pokazały, że średni wskaźnik starzenia się jest mniejszy niż 10% po czterech latach codziennego użytkowania, zapewniając gwarantowaną płynność przez okres czterech lat, w porównaniu do poprzedniej generacji smartfonów serii A.

Smartfon został wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 64 Mpix, aparat do głębi/makro 2 Mpix oraz "mikroobiektyw" 2 Mpix. Ten ostatni feruje nawet 40-krotne przybliżenie, pozwalając użytkownikowi dostrzec obiekty niewidzialne dla jego oka. Z przodu został umieszczony aparat o rozdzielczości 32 Mpix. Fotograficzne wyposażenie zostało dopełnione funkcjami, które powinny się sprawdzić w codziennym użytkowaniu, zapewniając wysokiej jakości zdjęcia.

Dostępność i cena

Oppo A98 5G będzie dostępny w Polsce w wybranych sklepach internetowych i partnerskich w dwóch wersjach kolorystycznych, Dreamy Blue i Cool Black. Smartfon został wyceniony na 1799 zł.

