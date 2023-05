Oppo się poddaje, zwalnia najlepszych specjalistów

Problemy Oppo nie kończą się. Po utrudnieniach działalności w Europie, chińska firma musiała się zmierzyć z kolejnymi problemami. Producent zamknął dział odpowiedzialny za powstawanie układów MariSilicon.

Firma Oppo zamknęła wewnętrzny zespół programistów Zeku, który był odpowiedzialny za rozwój układów z serii MariSilicon. Producent tłumaczy się trudną sytuacją na rynku.

Oppo opracowało dotąd dwa układy z tej serii. Najbardziej znany MariSilicon X to wykonana w litografii 6 nm jednostka NPU odpowiedzialna za przetwarzanie obrazu na zdjęciach i wideo ze wsparciem AI. MariSilicon X umożliwia m.in. obsługę standardu HDR z 20-bitową głębią koloru czy nagrywanie filmów 4K z funkcją AI Night Video. Te i inne rozwiązania stanowiły wsparcie dla aparatów w topowych smartfonach marki z serii Oppo Find X czy najnowszym OppoFind N2 Flip.

Całkiem niedawno, bo w grudniu 2022, Oppo przedstawiło układ MariSilicon Y, który z kolei miał zapewniać prawdziwie bezstratny dźwięk w połączeniach Bluetooth. Obydwa procesory stanowiły wizytówkę Oppo i odróżniały smartfony marki od konkurencji.

Co więc sprawiło, że Oppo rezygnuje z tak obiecujących projektów? Firma tłumaczy się niekorzystnymi zmianami na rynku smartfonów oraz spowolnieniem światowej gospodarki. Rosnące ceny komponentów, a tym samym smartfonów, co skutkuje spadającą sprzedażą urządzeń to jedna z przyczyn – Oppo obawia się też napięć politycznych między Chinami a USA i związanych z tym trudności w dostępie do technologii.

Z powodu niepewności w światowej gospodarce i na rynku smartfonów musimy dokonać trudnych zmian w długoterminowym rozwoju. Dlatego firma postanowiła zaprzestać działalności Zeku

– przekazało Oppo w oświadczeniu.

Los ponad 2 tysięcy pracowników tworzących zespół Zeko pozostaje niepewny. Była to grupa specjalistów pozyskiwanych z rynku z myślą o rozwoju układów MariSilicon. Oppo kusiło ich wysokimi pensjami, a co więcej w ostatnich miesiąc rekrutacja wciąć trwała, z do Zeko przyszło 100 nowych pracowników. Teraz albo zostaną zwolnieni, albo znajdą zatrudnienie w innych działach w Oppo.

Źródło zdjęć: Shutterstock