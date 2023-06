Ile kosztuje produkcja nowego Samsunga? Naprawdę dużo

Zastanawiałeś się kiedyś ile kosztuje wyprodukowanie nowego telefonu? Całkiem sporo. Widać to na przykładzie Samsunga S23 Ultra.

Idziesz do sklepu, bierzesz telefon, podchodzisz do kasjera i wychodzisz. Albo jeszcze szybciej: kilka kliknięć w Internecie. Zanim to się jednak wydarzy, telefon musi przejść przez bardzo skomplikowany proces produkcyjny w który zaangażowanych są dziesiątki firm.

Za same komponenty do produkcji Samsunga Galaxy S23 Ultra odpowiedzialnych jest 12 firm z 3 różnych kontynentów. Znajdziemy tam poza koreańskim Samsungiem także firmy z USA, Chin, Japonii, Szwajcarii i Holandii. A potem dochodzi jeszcze sama produkcja, agencje zatrudnienia, dostawcy maszyn, firmy odpowiedzialne za logistykę czy marketing...

Ile kosztuje to co masz w telefonie?

Ile kosztują wszystkie komponenty smartfonu? Oczywiście zależy od modelu, ale możemy pokazać na przykładzie Samsunga Galaxy S23 Ultra. W tym przypadku wszystkie części kosztowały 469 dolarów. Najwięcej bo aż 34% zainkasował Qualcomm, który jest odpowiedzialny za moc obliczeniową i łączność. Teraz już wiecie czemu Samsungowi tak zależy na używaniu Exynosów. Sam Samsung odpowiada za 33% wartości materiałów.

Na liście znajdziemy też Sony, który ma swoją cegiełkę w sektorze fotografii. Patrząc na to jak mało na rynku sprzedaje się Xperii, może się okazać, że Sony zarabia z Samsungów porównywalne kwoty co ze sprzedaży swoich Xperii.

Marża wzrosła?

Nie oznacza to jednak, że na przykład w USA Samsung zarabia 730 dolarów na każdym telefonie Galaxy S23 Ultra. Do tych 469 dolarów trzeba doliczyć koszty robocizny, logistykę, marketing itd. Prawdopodobnie jednak Samsungowi udało się zwiększyć marżę w porównaniu do poprzednich smartfonów. Komponenty do Samsunga Galaxy S21 Ultra kosztowały 533 dolary, a sam telefon był o 7% tańszy niż S23 Ultra. Nie można tutaj jednak być pewnym na 100%. Tutaj musielibyśmy mieć wgląd w pozostałe koszty S21 i S23.

Źródło zdjęć: telepolis

Źródło tekstu: counterpoint, android authority, wł