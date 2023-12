Oppo A79 5G do kupienia w Polsce za mniej niż 1000 zł

W polskich sklepach pojawił się smartfon Oppo A79 5G. Urządzenie ma duży ekran, 8 GB RAM-u, aparat 50 Mpix oraz baterię o pojemności 5000 zł. A to wszystko w cenie poniżej 1000 zł.

Oppo A79 5G to smartfon wyposażony w 6,72-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz i świecący z jasnością do 680 nitów. Ekran ma w górnej części okrągłe wycięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8) i towarzyszy mu 2-megapikselowy czujnik głębi.

Sercem smartfonu jest układ MediaTek Dimensity 6020, współpracujący z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD. Oppo A79 5G, jak wskazuje nazwa, pozwala korzystać z sieci komórkowych 5. generacji, oferuje również łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Nie zabrakło tu również odbiornika nawigacji satelitarnej, gniazd USB-C i Jack 3,5 mm, głośników stereo oraz bocznego czytnika linii papilarnych. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 13.

Dostępność i cena

Oppo A79 5G jest dostępny w działających w Polsce sieciach handlowych, w tym między innymi w Media Expert czy x-kom. Smartfon można kupić w kolorze czarnym lub fioletowym za 999 zł.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo