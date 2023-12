Honor Magic6 Pro wykosi inne foto flagowce. Oto jego aparaty

Zbliża się premiera smartfonu Honor Magic6 Pro. Topowy model chińskiego producenta będzie walczył o najwyższe miejsce na podium wśród modeli fotograficznych. Znana jest możliwa konfiguracja aparatów.

Telefony Honor Magic6 i Honor Magic6 Pro zostały już namierzone m.in. w bazie danych organizacji certyfikacyjnej 3C, skąd wiadomo, że model Pro będzie wyposażony w komunikację satelitarną. Również sam producent chwalił się funkcjami, jakie wprowadzi – np. możliwością sterowania telefonem wzrokiem.

Zobacz: Honor Magic6 z nowościami. Telefon sterowany wzrokiem

Flagowca seria, a zwłaszcza Honor Magic6 Pro, będą też walczyć mocną pozycję na rynku smartfonów fotograficznych. Poprzednie modele z tej linii zajmowały wysokie miejsca w rankingu DXOMark, a z najnowszych doniesień wynika, że i tym razem telefon może przyciągnąć uwagę mobilnych fotografów.

Dzięki tipsterowi Digital Chat Station wiemy już, jak ma wyglądać konfiguracja aparatów w Honorze Magic6 Pro. Flagowiec otrzyma trzy tylne aparaty. Pierwszy z nich wyposażany będzie w matrycę 50 Mpix – OmniVision OV50K – jeszcze niedostępną oficjalnie, prawdopodobnie w formacie fotograficznym 1 cal, choć niektóre źródła podają, że jest to 1/1.3 cala. Matryca OV50K ma wykorzystywać technologię LOFIC, w której elementy czujnika ułożone są warstowowo, co przypomina konstrukcyjnie sensory Sony Lytia. Taka budowa zapewni jeszcze lepsze przechwytywanie światła.

Jak wynika z przecieków, główny aparat ma być także wyposażony w przysłonę o zmiennej wartości, co pozwoli dostosować parametry obrazu do różnych warunków zewnętrznych i oświetleniowych.

Drugi aparat, najprawdopodobniej szerokokątny, to znana już matryca 50 Mpix (OV50H) w formacie 1/1.3 cala. Która z dwóch matryc – OV50H czy OV50K – trafi do głównego aparatu, nie jest jeszcze jasne, ale logika wskazuje na to, że będzie to nowsza i lepsza jednostka. Trzeci element sekcji foto to z kolei aparat 160 Mpix z peryskopowym teleobiektywem, który powinien zapewnić duży zoom optyczny i hybrydowy.

Z przodu Honora Magic6 Pro ma się z kolei znaleźć aparat selfie 12 Mpix z przysłoną f/2.0 oraz dodatkowo czujnik 3D Time-of-Flight pozwalający na uzyskanie lepszych efektów głębi, a także przydatny do precyzyjnej biometrii.

Pełna specyfikacja modelu Honor Magic6 Pro nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że smartfon będzie wyposażony w układ Snapdragon 8 Gen 3, duży ekran OLED 2K, akumulator z ładowaniem 100 W, a wszystkim będzie dyrygował Android 14 z Magic OS 8.0.

Zobacz: Honor Magic6 Lite 5G debiutuje w Europie. Pomarańczowy będzie hitem

Zobacz: Honor Magic5 Pro. To może być smartfon roku (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: MySmartPrice