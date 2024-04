OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition w przedsprzedaży. Słuchawki za darmo

OnePlus zaprezentował nową wersję smart zegarka OnePlus Watch 2 – niebieski wariant Nordic Blue Edition. Można go zamówić w przedsprzedaży wraz z darmowym dodatkiem, na przykład słuchawkami OnePlus Buds 3.

OnePlus Watch 2 jest już dostępny w oficjalnej przedsprzedaży na stronie producenta, a dziś producent zaprezentował całkiem nowy wariant OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition. Od standardowej srebrnej wersji Radiant Steel różni się przede wszystkim niebieskim paskiem, który łączy prawdziwą skórę i fluoroelastomer. Inna, niedostępna w pozostałych wariantach jest też główna tarcza w kolorze białym, z podziałką w stylu nurkowym i dodatkowymi mini tarczami w kolorze paska. Producent przekonuje, że nowy wariant inspirowany jest „skandynawskim pięknem i estetyką projektowania”.

Pod względem specyfikacji nie ma jednak żadnych różnic. Otrzymujemy więc standardowy wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala (466 x 466), pokryty szafirowym szkłem 2.5D. Wewnątrz pracują dwa układy zarządzane przez dwa systemy – Snapdragon W5+ z Google Wear OS 4 oraz BES 2700 z prostszym systemem RTOS. Ta hybrydowa konstrukcja sprawia, że OnePlus Watch 2 na co dzień może uruchamiać mniej wymagające zadania i aplikacje jak w każdym smartwachu (pomiary zdrowotne, aktywności, powiadomienia itd.), a w razie potrzeby, do działania z aplikacjami Google uruchamiany jest Snapdragon W5+. Dzięki temu OnePlus Watch 2 może przepracować nawet 12 dni bez ładowania, co jest nieosiągalne dla innych zegarków z Wear OS.

Więcej na temat OnePlus Watch 2 tu: OnePlus Watch 2 ma Wear OS 4 i przepracuje nawet 12 dni

OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition ze słuchawkami w prezencie

Zegarek OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition jest już dostępny na stronie producenta w przedsprzedaży. Jego cena jest wyższa niż wariantów podstawowych (srebrnego i czarnego) i wynosi 349 euro (1500 zł). Producent dorzuca do zakupu prezent – można wybrać sobie jeden z kilku produktów, z czego najbardziej opłacają się słuchawki OnePlus Buds 3 o wartości 99 euro (ok. 430 zł). Fani marki, którzy są w Red Cable Club mogą też odebrać kolejną zniżkę w wysokości 50 euro (215 zł) właśnie na zakup wersji Nordic Blue Edition.

OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition dostępny jest na stronie https://www.oneplus.com/pl. Dostawa będzie realizowana od 10 maja.

