Huawei Watch Fit 3 wygląda jak zegarek Apple

Ujawnione rendery nowego zegarka Huawei Watch Fit 3 zdradzają bardzo duże podobieństwo do Apple Watcha. Wkrótce powinna nastąpić premiera tego modelu.

Jak wynika z informacji, które dostarczył leakster Roland Quandt, oczekujący na swoją premierę Huawei Watch Fit 3 to wręcz kopia desigu Apple Watcha.

Zobacz: Huawei Band 9 już w sprzedaży. Czekamy na polską premierę

Na zaprezentowanych renderach Huawei Watch Fit 3 ma prostokątną kopertę z zaokrągleniami na rogach. Charakterystycznym elementem, który nadaje podobieństwo zegarkom Apple, jest koronka umieszczona w górnej części koperty, z prawej strony. Nieco inny jest tylko ogólny kształt koperty – Watch Fit 3 jest bardziej kwadratowy. Nie wiadomo też do końca, jakie będzie miał wymiary. Wśród detali warto także odnotować mały boczny przycisk pod koronką.

Huawei Watch Fit 3 ma być dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: niebieskim, różowym, białym i brzoskwiniowym. Koronka w zależności od wersji ma kolor złoty lub czerwony.

Całość prezentuje się całkiem dobrze, co nie dziwi, gdy spojrzymy na pierwowzór. Apple Watch dostarcza zresztą inspiracji wielu producentom smart zegarków, doczekał się też dziesiątek, jeżeli nie setek, podróbek marek no-name, więc decyzja Huawei nie zaskakuje.

Rendery Huawei Watch Fit 3 ujawniają także nowe tarcze zegarków, które wskazują na to, że interfejs doczekał się pewnych zmian w porównaniu do tego, co znamy z dostępnych na rynku zegarków z HarmonyOS. W rogach ekranu widać nowe skróty do wybranych funkcji opaski jak pomiar aktywności czy monitoring snu.

Huawei Watch Fit 3 został już dostrzeżony w bazach danych certyfikacyjnych CQC w Chinach czy SDPPI w Indonezji, jednak jego funkcje nie są jednak znane. Na pewno jednak nie będzie ich mniej niż w poprzedniku czy zegarkach z serii Watch GT, a więc otrzymamy ekran AMOLED oraz duży wybór funkcji monitorowania aktywności, zdrowia, snu i stresu.

Z wcześniejszych plotek wynikało, że Huawei Watch Fit 3 zadebiutuje razem ze smartfonami Huawei Pura 70. Tak się jednak nie stało, ale najprawdopodobniej Huawei nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i czymś nas zaskoczy w nadchodzących dniach.

Zobacz: Huawei Pura 70 oficjalnie. To ma być nowy rozdział dla marki

Zobacz: Huawei Nova 12s, Nova 12 SE i Nova 12i debiutują w Polsce. Na start promocja

Źródło zdjęć: Roland Quandt

Źródło tekstu: Opracowanie własne