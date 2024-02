OnePlus Watch 2 ma Wear OS 4 i przepracuje nawet 12 dni

OnePlus pokazał na targach MWC 2024 swój nowy zegarek OnePlus Watch 2 z systemem Wear OS 4. Choć pracującego pod jego kontrolą urządzenia wymagają ładowania co trzy dni, nowość OnePlusa wytrzyma cztery razy dłużej. W czym tkwi haczyk?

OnePlus Watch 2 doczekał się swojej oficjalnej premiery. Tym razem producent podszedł do sprawy na poważnie i zrobił wiele, by przyciągnąć uwagę entuzjastów elektroniki noszonej z systemem Google Wear OS 4.

Smartwatche z Wear OS nie pozwalają osiągnąć zbyt długiego czasu pracy, w najlepszym wypadku są to 3 dni. Wyjątek stanowią rozwiązania hybrydowe i takim też jest OnePlus Watch 2. Nowy zegarek ma dwa procesory i dwa systemy. Pierwszy to dobrze znany układ Snapdragon W5+ współpracujący z Google Wear OS 4, drugi natomiast to BES 2700 z prostszym systemem typu RTOS. Podobny napędzał pierwszy model OnePlus Watch.

Nawet 12 dni pracy

W tym tkwi haczyk. Użytkownik, który będzie chciał korzystać z pełni funkcji Wear OS i aplikacji Google (np. Mapy, płatności Google Pay, Asystent itd), będzie musiał sięgnąć po ładowarkę po 4 dniach przy lżejszym użytkowaniu, a nawet po 2 dobach, gdy zegarek będzie intensywnie eksploatowany. Z drugiej strony oszczędny tryb na RTOS wydłuży czas pracy do 12 dni. W tym trybie wciąż będzie można korzystać z wielu funkcji smart, na przykład z pomiarów pracy organizmu czy rozmów telefonicznych.

Dodatkowym atutem jest szybkie ładowanie. W 10 minut można naładować zegarek na dzień pracy, a pełne zasilenie akumulatora trwa godzinę.

OnePlus Watch 2 kusi też innymi parametrami. Zegarek ma kopertę ze stali nierdzewnej oraz wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala (466 x 466), pokryty szafirowym szkłem 2.5D. W standardowym trybie jasność wyświetlacza wynosi 600 nitów, ale w trybie podbicia sięga nawet 1000 nitów, co zapewni świetną widoczność w nocy.

Całość zapewnia wodoszczelność na poziomie 5 ATM oraz wytrzymałość na trudne warunki zgodnie z wymogami testów MIL-STD-810H. Zegarek ma wymiary 47 x 46,6 x 12,1 mm i waży z paskiem 80 g.

Nowy zegarek OnePlusa ma też dość bogaty zestaw sensorów: wyposażony jest w czujnik przyspieszenia, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, optyczny pulsometr z pomiarem natlenienia krwi, czujnik światła oraz barometr. Do tego użytkownik może skorzystać z pozycjonowania GPS (L1+L5), Galileo, Beidou, GLONASS i QZSS. Łączność zapewnia Bluetooth 5.3, a wbudowane mikrofon i głośnik pozwalają prowadzić rozmowy głosowe ze sparowanego telefonu. W niezależnej pamięci wewnętrznej można zapisać 32 GB plików z muzyką do odtwarzania.

OnePlus Watch 2 pozwala na monitorowanie aktywności w ponad 100 dyscyplinach. Wyróżnia się też zaawansowaną analizą śledzenia snu z pomiarem oddechu, pomiarem stresu, ma też inne funkcje zdrowotne.

OnePlus Watch 2 w Europie został wyceniony na 329 euro, czyli około 1420 zł. Zegarek wejdzie do sprzedaży na początku marca, choć data dostępności w Polsce nie jest znana.

Zobacz: Xiaomi sypie nowościami. Zaprezentowano tablet i nowe zegarki

Zobacz: Samsung Galaxy Fit3 już w Polsce. Oto promocja na start

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OnePlus

Źródło tekstu: Opracowanie własne