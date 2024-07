OnePlus Pad 2 w Polsce od sierpnia. Znamy cenę

Podczas letniej premiery OnePlus marka pokazała nie tylko smartfon OnePlus Nord 4, ale także świetnie wyposażony tablet OnePlus Pad 2. Urządzenie wejdzie do sprzedaży w Polsce w sierpniu.

OnePlus Pad 2 nie jest tak do końca nowością, bo bliźniacze urządzenie weszło już wcześniej do Chin pod nazwą OnePlus Pad Pro. Nie zmienia to faktu, że to jeden z najciekawszych tabletów, jakie będzie można kupić na polskim rynku, o bardzo ciekawej specyfikacji.

OnePlus Pad 2 – tablet dla wymagających

OnePlus Pad 2 zwraca uwagę dużym ekranem IPS ReadFit o przekątnej 12,1 cala, w rozdzielczości 3K (3000 x 2120) i o proporcjach 7:5. Odświeżanie obrazu sięga 144 Hz, a jasność wyświetlacza – 900 nitów szczytowo (standardowo 600 nitów). Ekran zapewnia zgodność z Dolby Vision, ma też certyfikat ochrony oczu TÜV Rheinland.

Znana z rozkładanego OnePlus Open funkcja Open Canvas pozwoli w pełni wykorzystać potencjał 12,1-calowego ekranu. Umożliwia ona obsługę do trzech aplikacji jednocześnie na podzielonym ekranie, przy czym każda z nich wyświetlana jest w najlepszej dla siebie konfiguracji. Możliwe jest także rozszerzenie widoku poza ekran OnePlus Pad 2.

Moc do pracy dostarcza Snapdragon 8 Gen 3 wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR5X. Na własne dane użytkownik otrzyma 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

Obudowa została wykonana z metalu metodą frezowania CNC, piaskowania i anodyzacji. Ma grubość 6,49 mm i znalazło się na niej miejsce na układ 6 głośników stereo z Hi-Res Audio. Masa tabletu to 584 g.

OnePlus Pad 2 pozwala skorzystać z łączności Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC, ma też port USB-C (USB 3.2 Gen1) i dwa aparaty: przedni 8 Mpix i z tyłu 13 Mpix.

Energię do pracy OnePlus Pada 2 dostarcza akumulator 9510 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC o mocy 67 W. Wszystkim dyryguje Android 14 z interfejsem Oxygnen OS 14.1. Tablet został bogato wyposażony w funkcje AI, podobnie jak smartfon OnePlus Nord 4. Zaoferuje pakiet narzędzi AI Toolbox zbudowany na bazie modelu językowego Google Gemini i dostarczy funkcje jak Pisanie AI, Mowa AI oraz Podsumowanie AI.

Do tabletu OnePlus Pad 2 oferowane będą także akcesoria: pełna klawiatura z touchpadem Smart Touch Keyboard oraz rysik Stylo 2 z 16 tys. poziomami nacisku.

OnePlus Pad 2 w wersji szarej Nimbus Gray wejdzie do sprzedaży w Polsce od przyszłego miesiąca. Dokładna data nie została jeszcze podana, ale wiadomo, że tablet będzie dostępny za 2699 zł. W zestawie z rysikiem kupimy go w cenie 3199 zł, natomiast w zestawie z rysikiem oraz klawiaturą w cenie 3499 zł.

