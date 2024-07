OnePlus Nord 4 debiutuje w dobrej cenie i ze świetną promocją na start

OnePlus Nord 4 pod długich tygodniach doczekał się premiery. Telefon od dziś wkracza do sprzedaży w Polsce, a na start oferowany jest w atrakcyjnej promocji ze zniżką i słuchawkami w prezencie.

Podczas wielkiej premiery w Mediolanie OnePlus pokazał swoje nowości. Najważniejsza z nich to OnePlus Nord 4, czyli nowy przedstawiciel popularnej serii smartfonów średniej klasy.

OnePlus Nord 4: metalowy i bardzo AI

OnePlus Nord 4 ma metalową obudowę ze stopu aluminium, z metalu wykonane są również boczne ramki i tylko cześć przy aparatach to szkło. Grubość telefonu to 7,99 mm, a masa 199,5 g. Żeby zapewnić skuteczne działanie funkcji sieciowych, producent opracował specjalny, kompaktowy układ anten, które zajmują około 50% mniej miejsca niż tradycyjne układy. Jednocześnie na dole obudowy znalazły się anteny w kształcie litery U, co w sumie ma zapewnić sprawną łączność 5G w każdej sytuacji.

OnePlus Nord 4 został też wyposażony w inteligentne rozwiązania sieciowe, które zwiększają skuteczność łączności: szybsze przełączanie między sieciami, szybsze łączenie po utracie zasięgu czy ulepszona łączność w windach i garażach podziemnych.

Dostępne są trzy warianty kolorystyczne telefonu: czarny, srebrny i zielony. Na obudowie znalazło się miejsce na przełącznik alert slider, głośniki stereo z Dolby Atmos oraz emiter podczerwieni.

OnePlus Nord 4 otrzymał wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,74 cala w rozdzielczości 1.5K (2772 x 1240) z odświeżaniem 120 Hz i jasnością szczytową do 2150 nitów. W standardowym trybie jasność sięgnie do 1000 nitów. Telefon zapewnia zgodność z Ultra HDR i ProXDR. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych. Dzięki funkcji Aqua Touch z ekranu będzie można korzystać w deszczu.

Moc od pracy dostarcza Snapdragon 7+ Gen 3 z modemem 5G, a dostępne wersje pamięci RAM LPDDR5X i wewnętrznej UFS 4.0 to 12 GB i 256 GB oraz 16 GB i 512 GB.

Sekcję foto tworzy główny aparat 50 Mpix (Sony LYT-600, f/1,8) ze stabilizacją OIS, zoomem matrycowym 2x i nagrywaniem wideo 4K w 60 kl./s oraz szerokokątny 8 Mpix (Sony IMX335, f/2,2, 112 stopni). Z przodu znalazła się jednostka 16 Mpix z funkcją TrueSkin, która czuwa nad prawidłowym odwzorowaniem odcieni skóry.

Akumulator 5500 mAh będzie można ładować z mocą 100 W – to najszybsze ładowanie w historii serii OnePlus Nord i pod tym względem telefon może konkurować ze znacznie droższymi modelami. Producent obiecuje ponad 10 godzin grania w gry mobilne, 17 godzin oglądania YouTube i 100% naładowania w 28 minut. Silnik Battery Health Engine ma dbać o zdrowie akumulatora i utrzyma go w dobrej kondycji (nie mniej niż 80% wydajności) przez 4 lata.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 14 z Oxygen OS 14.1. Otrzyma 4 duże aktualizacje systemu i przez 6 lat będzie dostawał aktualizacje zabezpieczeń.

OnePlus Nord 4 został bogato wyposażony w funkcje AI, przypominające te ze smartfonów Pixel czy Galaxy: AI Best Face, AI Clear Face, Inteligentne wycinanie AI 2.0, Mowa AI, Podsumowanie AI czy Podsumowanie Nagrania AI. Dzięki tym rozwiązaniom zwiększają się możliwości aparatów, stanowią też ułatwienie w codziennych zastosowaniach. Więcej na temat możliwości AI w tym wpisie.

Dostępność i ceny

OnePlus Nord 4 w Polsce oferowany jest w cenie 2299 zł za wersję 12 + 256 GB oraz 2699 zł za model 16 + 512 GB. Na start sprzedaży, która rusza dziś, producent przygotował zniżkę 300 zł. Okazja będzie dostępna do 4 sierpnia. W tym terminie do telefonu dodawane będą w prezencie słuchawki TWS OnePlus Nord Buds 3 Pro.

lipiec 2024 199.5 g, 7.99 mm grubości 16 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 50 Mpix + 8 Mpix + 16 Mpix 6.74" - AMOLED (1240 x 2772 px, 451 ppi) Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 2,80 GHz Android v.14.0 5500 mAh, Super Vooc, USB-C

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Opracowanie własne