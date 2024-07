OnePlus Nord 4 i OnePlus Pad 2 z funkcjami AI jak Google i Samsung

OnePlus po raz kolejny uchylił rąbka tajemnicy, ujawniając nowe szczegóły o smartfonie OnePlus Nord 4 i tablecie OnePlus Pad 2.

Jak ujawnił producent, nowe urządzenia w portfolio marki OnePlus – smartfon OnePlus Nord 4 i tablet OnePlus Pad 2 – zostały wyposażone w pełen pakiet narzędzi AI zaprojektowanych z myślą o poprawie jakości zdjęć, zwiększeniu produktywności, a także ułatwieniu codziennego funkcjonowania. Zostaną one zaprezentowane już jutro, 16 lipca, podczas OnePlus Summer Launch Event w Mediolanie.

Nowości OnePlus z funkcjami AI jak ze smartfonów Google i Samsung

Nadchodzące nowości OnePlus zostały wyposażone w zaawansowane funkcje AI, takie jak m.in.: AI Best Face, AI Clear Face, Inteligentne wycinanie AI 2.0, a także Mowa AI, Podsumowanie AI oraz Podsumowanie Nagrania AI. Na pokładzie OnePlus Nord 4 znajdziemy również technologię Battery Health Engine opartą na sztucznej inteligencji.

Inteligentne wycinanie AI 2.0 pozwala łączyć zdjęcia i dodawać do nich zabawne elementy. Użytkownicy wybierają element, który chcą skopiować – na przykład swojego zwierzaka – z pierwszego zdjęcia, zapisują go jako naklejkę, a następnie upuszczają bezpośrednio na drugie zdjęcie.

Z kolei AI Best Face i AI Clear Face mają ułatwić edycję zdjęć w sytuacji, gdy podczas ich robienia nie wszystko poszło zgodnie z planem. AI Best Face naprawi grupowe selfie, na którym jedna z osób ma zamknięte oczy – sprawi, że w „magiczny” sposób je otworzy, a dzięki AI Clear Face uchwycona twarz będzie bardziej wyrazista.

OnePlus wykorzystał model językowy Google Gemini

Zbudowany w oparciu o model językowy Google Gemini (LLM), AI Toolbox to nowy dodatek do inteligentnego paska bocznego. W jego skład wchodzą takie funkcje jak: Pisanie AI, Mowa AI, oraz Podsumowanie AI.

Mowa AI przeczyta nam na głos wybrany artykuł, Pisanie AI, po uprzednim opisaniu sytuacji, wygeneruje post lub komentarz przeznaczony do mediów społecznościowych, a Podsumowanie AI przeanalizuje zawartość strony, która nas zainteresowała, tworząc tekstowe podsumowanie.

Zarówno na smartfonie, jak i tablecie będzie dostępne również Podsumowanie Nagrania AI, dzięki któremu w ciągu kilku sekund przekształcimy godzinne nagranie ze spotkania w krótkie podsumowanie, wygenerujemy również jego transkrypcję.

AI wbudowana w OxygenOS

OnePlus Nord 4 i OnePlus Pad 2 sztuczną inteligencję mają wbudowaną również w swój system operacyjny – OxygenOS 14. To przede wszystkim silnik Trinity Engine, który dokonuje analizy procesora oraz pamięci RAM i ROM telefonu, upewniając się, że działają one w najlepszy możliwy dla siebie sposób.

OnePlus Nord 4 ma również technologię Battery Health Engine, której zadaniem jest utrzymanie baterii w najwyższej kondycji. Wykorzystuje ona sztuczną inteligencję do analizy różnych czynników, począwszy od ilości energii dostarczanej do telefonu, a skończywszy na czasie osiągnięcia przez niego naładowania na poziomie 100%. Jak zapewnia producent, dzięki Battery Health Engine, bateria OnePlus Nord 4 wytrzyma ponad 1600 cykli ładowania, co odpowiada ponad czterem latom użytkowania, zachowując przy tym ponad 80% swojej wyjściowej pojemności.

Premiera już jutro

OnePlus Summer Launch Event odbędzie się już jutro, 16 lipca, w Mediolanie. Oprócz smartfona OnePlus Nord 4 i tabletu OnePlus Pad 2 marka zaprezentuje również słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro oraz zegarek OnePlus Watch 2R. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube OnePlus.

Zobacz: OnePlus Nord 4 to aż 6 lat aktualizacji

Zobacz: Metalowy OnePlus Nord 4. Zobacz, jak wygląda na żywo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: OnePlus