Metalowy OnePlus Nord 4. Zobacz, jak wygląda na żywo

OnePlus ujawnił kilka informacji na temat nowych urządzeń, które doczekają się premiery 16 lipca w Mediolanie , w tym smartfonu OnePlus Nord 4. Producent przekonuje, że nowości zostały zaprojektowane we współpracy ze społecznością OnePlus.

OnePlus podgrzewa atmosferę przed globalną premierą czterech nowości: telefonu OnePlus Nord 4, tabletu OnePlus Pad 2, słuchawek OnePlus Nord Buds 3 Pro i zegarka OnePlus Watch 2R.

Zobacz: OnePlus Watch 2R – już wiemy wszystko o nowym zegarku

OnePlus Nord 4: metal i szkło

Mówiąc o OnePlus Nord 4, producent podkreśla, że grubość telefonu wynosi 7,99 mm. Nord 4 będzie tym samym najcieńszym smartfonem z serii OnePlus Nord w historii. Ponadto, jak zwraca uwagę OnePlus, to pierwszy smartfon w erze 5G z całkowicie metalową obudową, który ma przywrócić do świata mobilnego „klasyczną wytrzymałość oraz wyrafinowane wykończenie z aluminium”.

Producent chwali się, że OnePlus Nord 4 został stworzony przy użyciu kilku najnowocześniejszych technik – m.in. grawerowania nanolaserem, ma także ma zupełnie nową konstrukcję anteny.

Bardzo się cieszymy, że 16 lipca w Mediolanie odbędzie się Summer Launch Event i już nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak użytkownicy zareagują na zaprezentowane przez nas urządzenia. Najnowsze produkty zostały zaprojektowane we współpracy z naszą społecznością i z pewnością pomogą naszym użytkownikom w pełni wykorzystać każdą część ich wirtualnego życia

– powiedział Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny w OnePlus.

OnePlus pokazał już pierwsze rendery modelu OnePlus Nord 4, a jednocześnie w sieci pojawiły się kolejne grafiki oraz zdjęcia przedstawiające telefon na żywo. Smartfon doczekał się nawet unboxingu na kanale Tech Unboxing.

Trzeba przyznać, że OnePlus Nord 4 przestawia się bardzo ciekawie. Ma płaską obudowę z równymi ramkami. Konstrukcja to w większości metal, szklana jest tylko górna część przy aparatach. Nord 4 jest też wyposażony w głośniki stereo, alert slider z lewej strony i emiter podczerwieni u góry.

Z dotychczasowych doniesień wynika, że OnePlus Nord 4 ma ekran AMOLED o przekątnej 6,74 cala w rozdzielczości 1.5K z odświeżaniem 120 Hz i jasnością do 2150 nitów. Moc od pracy dostarcza Snapdragon 7+ Gen 3 wpierany przez do 16 GB RAM. Pamięć wewnętrzna ma z kolei do 512 GB. Sekcję foto tworzy główny aparat 50 Mpix (Sony IMX882) oraz szerokokątny 8 Mpix (IMX335), z przodu znalazła się jednostka 16 Mpix. Akumulator 5500 mAh będzie można ładować z mocą 100 W. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 14 i otrzyma 4 duże aktualizacje systemu.

Zobacz: OnePlus odkrywa karty. Wiemy prawie wszystko o lipcowej premierze

Zobacz: OnePlus Nord 4 zaskakuje wyglądem. Producent zaprasza na premierę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OnePlus, Tech Unboxing, mysmartprice, Mark Ellis