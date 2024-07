OnePlus odkrywa karty. Wiemy prawie wszystko o lipcowej premierze

Zbliża się lipcowe wydarzenie OnePlus – Summer Launch Event – podczas którego producent pokaże swoje nowości. Dotąd lista debiutujących sprzętów pojawiała się tylko w przeciekach, teraz jednak OnePlus zabrał na ten temat głos.

OnePlus ujawnił nazwy produktów, które zostaną zaprezentowane podczas Summer Launch Event odbywającego się 16 lipca 2024 r. w Mediolanie.

Producent potwierdzi, że tego dnia jego portfolio zasili pierwszy smartfon z metalową obudową w erze 5G – OnePlus Nord 4. Wraz z nim zadebiutują również: flagowy tablet – OnePlus Pad 2, przystępne cenowo słuchawki – OnePlus Nord Buds 3 Pro oraz lekki smartwatch z systemem Wear OS – OnePlus Watch 2R.

Podobna lista krążyła już w sieci, ale nie było na niej tabletu. OnePlus Pad 2 stanowi na razie zagadkę, choć wszystko wskazuje, że będzie to globalny wariant tabletu OnePlus Pad Pro, który został zaprezentowany niedawno w Chinach. Byłaby to naprawdę dobra wiadomość – OnePlus Pad Pro to potężny tablet z ekranem IPS o przekątnej 12,1 cala oraz układem Snapdragon 8 Gen 3.

Analogicznie wszystko wskazuje na to, że OnePlus Watch 2R to globalna wersja pokazanego niedawno zegarka OnePlus Watch 2 w wersji chińskiej. Od zegarka Watch 2 znanego już z naszego rynku ten z kraju producenta różni się całkiem okrągłą kopertą, bez wybrzuszenia z prawej strony.

Torba i walizka TUMI x OnePlus

OnePlus ogłosił także europejskie partnerstwo z producentem toreb i walizek premium – firmą TUMI, w ramach której powstała limitowana seria produktów.

OnePlus zapowiada, że w limitowanej serii dostępne będą dwa produkty: elegancka i funkcjonalna torba „TUMI Voyageur Persia Crossbody Bag” oraz kultowa i modna walizka „TUMI 19 Degree Aluminium International Carry-on”, które są ściśle powiązane z nadchodzącym OnePlus Nord 4. Podobnie jak metalowa konstrukcja OnePlus Nord 4, zapewniająca trwałość i wyróżniająca się modnym wzornictwem, „TUMI 19 Degree Aluminium International Carry-on” została wykonana z aluminium, z naciskiem na wytrzymałość, styl i ochronę – wyjaśnia OnePlus.

Producent ujawni więcej szczegółów na temat wszystkich tych produktów w nadchodzących dniach. Ich premierę będzie można oglądać online na kanale YouTube OnePlus.

Źródło zdjęć: OnePlus