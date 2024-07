Lenovo Tab Plus już w Polsce. Ten tablet jest inny

Do Polski wszedł Lenovo Tab Plus, jeden z najciekawszych tabletów na rynku. Urządzenie kusi funkcjami multimedialnymi, w tym zestawem ośmiu głośników JBL z dźwiękiem Dolby Atmos.

Tablet Lenovo Tab Plus miał premierę dwa tygodnie temu, a teraz wszedł do sprzedaży w Polsce. Jest oferowany w dwóch wariantach cenowych. Pierwszy – ze 128 GB wbudowanej pamięci – jest dostępny już od 1449 zł. Kolejny – wyposażony w 256 GB pamięci – można nabyć w cenie od 1499 zł. Co otrzymamy za te kwoty?

Lenovo Tab Plus to tablet do rozrywki

Tablet Lenovo Tab Plus opisywany jest przez producenta jako urządzenie stworzone z myślą o zastosowaniach multimedialnych. Urządzenie ma 11,5-calowy ekran IPS w rozdzielczości 2K (2000 X 1200) z odświeżaniem 90 Hz, o jasności 400 nitów. Ciekawą funkcją jest tryb immersyjnego czytania, który symuluje kolory kartek książki, dzięki czemu tablet może być też używany jako cyfrowa ramka na zdjęcia lub zegar w trybie gotowości. Lenovo chwali się ponadto certyfikatami TÜV Rheinland potwierdzającymi redukcję poziomu niebieskiego światła i migotania.

Lenovo Tab Plus wyróżnia się nietypową konstrukcją. Jego górna część jest płaska – ma 7,77 mm – ale w części dolnej jest wyraźnie grubszy – to aż 13,58 mm. Wiąże się to z dźwiękowymi możliwościami urządzenia. Tablet został wyposażony w osiem głośników JBL Hi-Fi, które zapewniają dźwięk stereo z Dolby Atmos o mocy 26 W. Są to cztery matrycowe głośniki wysokotonowe i cztery niskotonowe, umieszczone w 4 komorach audio o łącznej pojemności 22 ml. Dodatkową cechą Lenovo Tab Plus jest to, że tablet może być używany jako głośnik Bluetooth, po sparowaniu z innymi urządzeniami.

Moc do pracy Lenovo Tab Plus dostarcza układ MediaTek Helio G99, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM. Nie jest to najmocniejsza konfiguracja na rynku, ale w przewidywanych zastosowaniach multimedialnych powinna zapewnić odpowiednią wydajność. Łączność jest możliwa przez Wi-Fi 5, a do parowania z akcesoriami wykorzystamy Bluetooth 5.2. W specyfikacji znajdziemy też dwa aparaty 8 Mpix (przód i tył), gniazdo jack 3,5 mm i szufladkę na kartę microSD.

Energię do pracy dostarcza akumulator 8600 mAh. Lenovo obiecuje, że podczas strumieniowania wideo czas pracy tabletu wyniesie 12 godzin. Atutem jest szybkie ładowanie 45 W, pozwalające w pełni naładować urządzenie w 90 minut.

Lenovo Tab Plus wyposażony jest w zintegrowaną podstawkę zapewniającą możliwość regulacji kąta nachylenia do 175 stopni. Do tabletu można też dobrać dodatkowe akcesoria jak etui czy bezprzewodową klawiaturę Lenovo Multi-Device.

Wszystkim dyryguje Android 14. Producent obiecuje aktualizacje systemu operacyjnego przez 2 lata i poprawki zabezpieczeń do czerwca 2028 r.

Sprawdź tę ofertę na Lenovo Tab Plus w wersji 8 + 256 GB.



Zobacz: OnePlus Pad Pro ze Snapdragonem 8 Gen 3 to bestia nie tablet

Zobacz: Huawei MatePad 11.5"S. Cudny tablet, ale soft do wymiany (opinia)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Lenovo, opracowanie własne