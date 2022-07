OnePlus chce mieć swoje Poco. Wydzieli linię Nord

OnePlus znowu będzie taki jak kiedyś? Marka planuje wydzielić linię Nord jako markę osobną, ale zależną.

Linia Nord była momentem przełomowym dla OnePlusa. Przede wszystkim zmieniła markę z producenta limitowanych edycji tańszych flagowców w markę tradycyjną. Była ona też ostatnim dziełem Carla Peia w OnePlusie. Teraz Pei rozwija swoją firmę Nothing.

OnePlus znowu zacznie robić tylko flagowce. Oficjalnie przynajmniej

OnePlus Nord to teraz szeroki wachlarz różnych budżetowców i średniopółkowców. Najnowsze doniesienia z Chin mówią, że OnePlus planuje wydzielić linię Nord jako markę zależną. W ten sposób OnePlus doczeka się własnego Poco. Różnica będzie jednak większa niż w przypadku Xiaomi i Poco. W ten bowiem sposób OnePlus znowu będzie oficjalnie wydawał tylko flagowce.

Co z telefonami Nord? Będzie je co prawda projektował wydzielony zespół, ale na telefonach nie zniknie nawiązanie do OnePlusa. Pojawi się np. from OnePlus. Tak jak Apple'owskie desgnated in California.

Swoją drogą, sprawi to, że sytuacja w rodzinie BBK Electronics stanie się naprawdę skomplikowana. Ten sam właściciel będzie miał Vivo, Oppo, Realme, OnePlusa i Norda. Wszystkie marki poza Vivo koordynowane będą przez OPlus, a OnePlus jest w dużej mierze zależny od Oppo (bardziej niż Realme). Do tego Nord jako własność OnePlusa. Proste i przyjemne, prawda?

